Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что Покровское направление остается одним из самых горячих. Он объяснил, почему сейчас важно быстро стабилизировать ситуацию и что может стать решающим в ближайшие дни.

Ситуация в Покровске остается критической

Российские войска пытаются продвинуться сразу с нескольких направлений. Враг активно давит на Мирноград и пытается проникнуть в Покровск, однако говорить об окружении подразделений ВСУ пока рано.

Никакого окружения нет. Окружение – это когда полностью отрезаны все возможности безопасно вывести подразделения. Сегодня враг не имеет такой возможности,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и проводят зачистки в районах столкновений. Российские группы действуют без четкой координации, что создает хаотическую ситуацию и постоянную смену линии боя. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины удерживают ключевые позиции и пытаются стабилизировать обстановку вокруг города.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Проблема не в окружении, а в прорывах врага

Главная сложность ситуации заключается в том, что российские подразделения смогли просочиться в отдельные районы Покровска. Они действуют малыми группами, пытаясь закрепиться в жилых кварталах и перерезать сообщение вблизи Павлоградской трассы. Из-за этого часть улиц остается опасной, а бои имеют локальный характер.

Главное сейчас – стабилизировать ситуацию. Это возможно, но надо действовать очень быстро и оперативно,

– отметил майор.

Сейчас приоритетом является полное прекращение проникновения диверсионных групп и стабилизация передовых позиций. Украинские военные проводят зачистки, чтобы вытеснить врага из густонаселенных районов. Любая задержка с решениями может привести к потере контроля над ключевыми путями и превратить ситуацию в угрожающую.

Честность командования и быстрые решения

Несмотря на тяжелую ситуацию, украинское командование оценивает положение реально. Андрей Ткачук поддержал позицию главнокомандующего о недопустимости искажения информации о ходе боевых действий. Он отметил, что только объективная оценка событий позволит принимать правильные решения и сохранять доверие в подразделениях.

Никакой лжи, потому что ложь нас погубит. Мы или перестанем врать, или погибнем,

– подчеркнул майор ВСУ.

Сейчас украинские войска нуждаются в быстрой ротации и усилении свежими подразделениями. Именно это поможет стабилизировать ситуацию и избежать повторных прорывов противника. Решение, которые принимаются сегодня, определят, сможет ли Покровск удержаться и стать примером эффективной обороны в тяжелых условиях.

