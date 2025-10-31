Об этом 24 Каналу рассказал бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон. По его словам, Украина остается боеспособной и продолжает развиваться.
К теме Производители дронов и ракет: Зеленский ввел санкции против компаний, которые поддерживают ВПК России
Чем удивляет украинская армия?
Буквально недавно американский военный общался с командирами, которым доверяет. Он увидел, что военная тактика существенно улучшилась с 2022 года и до сих пор.
Я приятно удивлен и горжусь этим. Ошибки на войне обычно приводят к гибели людей. Украинские военные много совершенствуются. Мне приятно видеть, как быстро идет адаптация,
– отметил военный.
Украинская армия значительно эффективнее учится на ошибках, чем российская. Также важно, что страны НАТО продолжают помогать Силам обороны.
Обратите внимание! Мэтью Сэмпсон рассказал, как он решился присоединиться к украинской армии. Это произошло еще в 2022 году.
До полномасштабной войны американец считал, что российская армия действительно является "второй в мире". Но потом оказалось, что это обычная пропаганда.
Видимо, менее месяца я пробыл в Украине и уже увидел, что это была пропаганда, в которую верил мир,
– подчеркнул американец.
Потери России на войне: коротко
- По состоянию на 31 октября Россия потеряла более 1 миллиона 141 тысячу личного состава. Также наши защитники уничтожили 11310 российских танков, 23519 боевых бронированных машин, 34128 артиллерийских систем и т.п.
- Также Владимир Зеленский рассказал, сколько Россия потеряла войск, начиная с 2025 года. Речь идет о сотнях тысяч оккупантов.