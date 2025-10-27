Соответствующее заявление сделал президент Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на материал Axios.

Владимир Зеленский рассказал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными.

Такие данные глава государства получил от украинских генералов.

Это почти идентично количеству, которую она мобилизовала за это время,

– отметил Владимир Зеленский.

При этом российские власти скрывают реальные масштабы своих потерь и продолжают делать акцент на якобы больших потерях украинской армии.

К слову, на днях генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что сотни тысяч россиян гибнут на войне "из-за обманчивой агрессии Путина". По его словам, Россия теряет ресурсы, войска и идеи.

Что известно о потерях оккупантов по состоянию на 27 октября