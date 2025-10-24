Военный, который служит на Добропольском направлении рассказал 24 Каналу, что в условиях окружения, особенно с ухудшением погоды, российские подразделения теряют боеспособность, поэтому часть будет пытаться сдаться или бежать.

Что заставляет "подтачивать" боевой дух подразделений противника?

Логистика с украинской стороны осуществляется тяжелыми бомберами, который несет 10 – 15 килограммов. У россиян таких бомберов в массовом использовании нет, встречаются лишь единичные случаи использования.

Обычно враг использует или FPV-дроны или дроны типа Mavic, который несет 1 – 3 килограмма. Обеспечить 50 человек такими дронами сверхсложно. А здесь речь идет об обеспечении водой, едой и боеприпасами.

Сложно находиться в таком окружении. Долго войска так не смогут. Тем более сейчас ухудшается погода. Похолодание также на это все влияет,

– объяснил военный.

Даже если они смогут оставаться, никакой боеспособности у этих подразделений не будет. Все кто останется, будут пытаться просто сдаться и выйти. Еще кто-то попытается убегать и прятаться.

Они заходили с определенными запасами. Возможно, эти запасы спрятаны в каких-то блиндажах или посадках. Или в населенных пунктах. Благодаря этому и продолжают держаться.

"Но они не смогут долго так воевать в таких условиях. Поэтому и противник сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы прорваться и продолжать свои наступательные действия. Не потерять то, что они уже захватили", – подчеркнул военный.

Как живет гражданское население в Доброполье?