Військовий, який служить на Добропільському напрямку розповів 24 Каналу, що в умовах оточення, особливо з погіршенням погоди, російські підрозділи втрачають боєздатність, тому частина намагатиметься здатися або втікати.
Що змушує "підточує" бойовий дух підрозділів противника?
Логістика з української сторони здійснюється важкими бомберами, який несе 10 – 15 кілограмів. В росіян таких бомберів в масовому використанні немає, трапляються лише поодинокі випадки використання.
Зазвичай ворог використовує або FPV-дрони або дрони типу Mavic, який несе 1 – 3 кілограми. Забезпечити 50 людей такими дронами надскладно. А тут мова йде про забезпечення водою, їжею та боєприпасами.
Складно перебувати в такому оточенні. Довго війська так не зможуть. Тим більше зараз погіршується погода. Похолодання також на це все впливає,
– пояснив військовий.
Навіть якщо вони зможуть залишатися, ніякої боєздатності у цих підрозділів не буде. Всі хто залишиться, будуть намагатися просто здатися і вийти. Ще хтось спробує тікати й ховатися.
Вони заходили з певними запасами. Можливо, ці запаси заховані в якихось бліндажах чи посадках. Або в населених пунктах. Завдяки цьому й продовжують триматися.
"Але вони не зможуть довго так воювати в таких умовах. Тому і противник зараз прикладає максимум зусиль, щоб прорватися і продовжувати свої наступальні дії. Не втратити те, що вони вже захопили", – підкреслив військовий.
Як живе цивільне населення в Добропіллі?
- Добропілля, колишній логістичний хаб, нині зруйноване російськими обстрілами: більшість будівель пошкоджено, відсутні вода та опалення, а світло з’являється лише на кілька годин.
- Добропілля на Донеччині щодня під обстрілами, через що місто стало непридатним для життя. Мешканці залишаються тут через хворих родичів, домашніх тварин і з надією на перемогу.
- Мешканка Добропілля Олена лишається в місті, щоб доглядати паралізованого чоловіка та 20 котів, попри постійні обстріли й відсутність базових умов для життя. Місцеві переконані, що росіяни не захоплять місто, чекають на перемогу України та дбають про свої оселі.