Військовий, який служить на Добропільському напрямку розповів 24 Каналу, що в умовах оточення, особливо з погіршенням погоди, російські підрозділи втрачають боєздатність, тому частина намагатиметься здатися або втікати.

Дивіться також: Більшість території вже зачистили, – військовий розповів про успіхи на Добропільському напрямку

Що змушує "підточує" бойовий дух підрозділів противника?

Логістика з української сторони здійснюється важкими бомберами, який несе 10 – 15 кілограмів. В росіян таких бомберів в масовому використанні немає, трапляються лише поодинокі випадки використання.

Зазвичай ворог використовує або FPV-дрони або дрони типу Mavic, який несе 1 – 3 кілограми. Забезпечити 50 людей такими дронами надскладно. А тут мова йде про забезпечення водою, їжею та боєприпасами.

Складно перебувати в такому оточенні. Довго війська так не зможуть. Тим більше зараз погіршується погода. Похолодання також на це все впливає,

– пояснив військовий.

Навіть якщо вони зможуть залишатися, ніякої боєздатності у цих підрозділів не буде. Всі хто залишиться, будуть намагатися просто здатися і вийти. Ще хтось спробує тікати й ховатися.

Вони заходили з певними запасами. Можливо, ці запаси заховані в якихось бліндажах чи посадках. Або в населених пунктах. Завдяки цьому й продовжують триматися.

"Але вони не зможуть довго так воювати в таких умовах. Тому і противник зараз прикладає максимум зусиль, щоб прорватися і продовжувати свої наступальні дії. Не втратити те, що вони вже захопили", – підкреслив військовий.

Як живе цивільне населення в Добропіллі?