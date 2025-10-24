Ще на початку літа 2025 року Добропілля у Донецькій області було логістичним хабом, де вирувало життя. Проте в серпні місто змінилося назавжди. Зараз росіяни випалюють тут життя дронами та КАБами. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а місцеві намагаються вижити без світла, води та опалення.

Як зараз виглядає Добропілля, що колись було затишним містом парків і троянд, як місцеві виживають в екстремальних умовах під постійними обстрілами та що відбувається прямо зараз на Добропільському напрямку – читайте в ексклюзивному репортажі Андріани Кучер спеціально для 24 Каналу.

Як зараз виглядає Добропілля, яке Росія випалює КАБами?

До повномасштабного вторгнення Добропілля входило в десятку найбільших за населенням міст, підконтрольних Україні, на Донеччині. Зараз тут лишається не більше ніж півтори тисячі людей. Росіяни зробили місто практично непридатним для життя. Тут майже немає світла, а води немає вже два місяці. Що ж до опалювального сезону у Добропіллі, то він не настане.

З міста вже евакуювали всі комунальні та екстрені служби. Лікарень більше немає – нещодавно росіяни знищили великий медцентр. Персонал встигли евакуювати до Дніпра безпосередньо перед ударом, а потім 10 КАБів рознесли всі відділення районної лікарні. Окрім трьох невеличких магазинів у місті більше нічого не працює. Хліб кілька разів на тиждень привозять з Дніпра та Самара.

Росіяни майже повністю розбомбили місто, щодня по Добропіллю прилітають КАБи та дрони. Інтернету майже немає, а зв'язок працює 50 на 50. Та попри це в Добропіллі все ще можна розрахуватися карткою, якщо є світло, і навіть працюють два таксисти.

Ще на початку літа у Добропіллі вирувало життя. Місто було логістичним хабом для журналістів, військових і волонтерів. Буквально в липні тут можна було випити кави в місцевій кав'ярні перед тим, як вирушити на Покровський напрямок.

Проте в серпні місто змінилося назавжди. І хоч зараз до лінії фронту залишається більш ніж десять кілометрів, але росіяни випалюють ще донедавна затишне місто парків і троянд авіабомбами та дронами.

Щоб взяти під контроль перетворене ними ж на руїни чергове місто, росіяни платять величезну ціну. Від початку контрнаступальної операції на Добропіллі втрати ворога склали близько 13 тисяч осіб, з яких 7 тисяч – загиблі. Це дані від 9 жовтня 2025 року.

Росія розбомбила Добропілля / Скриншоти з відео

Як місцеві виживають серед руїн?

Місцеві говорять, що не виїжджають з особистих причин. Наприклад, 54-річна Олена залишається через свого чоловіка, що паралізований після інсульту. На питання "Як довго планують лишатися?", Олена відповідає:

Не знаю… Поки не вб'ють. Нещодавно влучили в лікарню. Тут таке було: і шифер залітав, і двері вибивало, люстри падали, розбивалися. Жах… Я боюся, але все одно нікуди не поїду. Не хочу хвилювати чоловіка, щоб він раніше помер.

Жінка розповіла, що вони з чоловіком живуть у своєму будинку, тому можуть топити пічку, щоб зігрітися. А також прихистили 20 котів, які звідусіль приходили покинуті. Разом вони виживають серед руїн Добропілля. Дорослих котів Олена годує макаронами, а кошенят – супом, який готує і собі. Для того, щоб тваринкам було тепло – змайстрували будку з пінопласту.

Коти дуже лякливі. Олена розповіла, що вони дуже бояться вибухів, які, на жаль, лунають у Добропіллі постійно. Нещодавно одне кошеня померло, коли дуже сильно злякалося обстрілу.



Кошенята, яких прихистила пані Олена / Скриншот з відео

Попри те, що росіяни руйнують Добропілля вщент, пані Олені вдається вирощувати перець та кабачки на власному городі. У її дворі навіть під обстрілами досі цвітуть квіти.



Навіть під обстрілами в Добропіллі цвітуть квіти / Скриншот з відео

Це виглядає неможливим, але люди в Добропіллі продовжують жити, все ще чекаючи на українську перемогу і відмовляються вірити, що росіяни окупують це місто.

Проте в Добропіллі живуть різні люди. Як-от 78-річна Тамара Єфремівна, яка чекає поки її син приїде з Курської області та забере до себе.

Росіяни за 2 дні зруйнували місцеву лікарню

Росіяни у червні за 2 дні знищили місцеву лікарню. У перший день було 7 прильотів по закладу, а на наступний день росіяни її добили. Раніше це була лікарня районного масштабу на 450 ліжок. Тут були різні відділення: хірургічне, травматологічне, неврологічне, педіатричне, терапевтичне, інфекційне. Пологовий, поліклініка, адмінкорпус, лабораторія. Але зараз – лишилися суцільні руїни.

Відбудувати лікарню неможливо. Директор закладу говорить, що тут треба все зносити й будувати заново.

Руїни лікарні в Добропіллі / Скриншоти з відео

Що відбувається на Добропільському напрямку?

Противник прорвався і досить глибоко просунувся в глибину нашої оборони на Добропільському напрямку. Але туди перекинули найкращі підрозділи та стабілізували ситуацію: частину території звільнили, частину – зачистили від диверсійних груп. І частину ще блокували. Зараз просувань там немає, хоча точаться постійні бої.

На всі прифронтові міста йдуть безперервні атаки, і Добропілля тут не виняток. Противник закидає все, що у нього є: і далекобійну артилерію, і FPV-дрони. Є вже навіть FPV, які залітають далеко в глибину завдяки тому, що несуться на якихось крилах – так звані дрони-матки. Вони працюють по нашій логістиці.

Що ж стосується котлів, куди потрапили росіяни на Добропільському напрямку, то більшість території вже зачистили. Військовий розповів, що противник активно застосовує FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.

"Частину виступу, де було простіше, зачистили, а іншу частину – продовжують зачищати. Це досить складно. Зараз просування не таке активне, як було на початку цієї контрнаступальної операції, але потроху наші колеги звільняють тут територію. Кожного дня є певні результати", – розповів військовий.

Там противник уже зазнав досить великих втрат. Росіяни намагаються кидати туди свіжі підрозділи для того, щоб добитися до тих замкнутих підрозділів, оточених нашими військами. Але їх досить ефективно знищують, і поки окупанти не мають там великих успіхів.

Раніше, ми публікували спецрепортаж з Куп'янська, що на Харківщині. Там росіяни намагаються просочуватися в місто усіма можливими способами та ховатися, щоб накопичити сили для прориву.