З початку вересня 2025 року ситуація в Куп'янську Харківської області та навколо дуже загострилася. Зараз ворог контролює з неба усі під'їзди до міста. Наші бійці здебільшого заходять до Куп'янська пішки, долаючи відстань до 5 – 6 кілометрів. Саме місто росіяни обстрілюють з артилерії та КАБами – в середньому 5 – 10 бомб на день, а небо Куп'янська 24/7 всіяне дронами.

Сьогодні до міста можуть потрапити лише військові, але інші "очі" наших військових – дрони – можуть нам показати все, що зараз відбувається там. Якою ціною українське військо тримає Куп'янськ та який вигляд зараз має саме місто – у спецрепортажі для 24 Каналу показала Андріана Кучер.

Як виглядає Куп'янськ, який Росія намагається знищити?

Куп'янськ – одне з перших міст Харківщини, яке росіяни окупували у 2022 році. Саме тут окупанти почали забороняти обіг гривні, змінювати номерні знаки на автомобілях та переконувати людей, що Росія тут "назавжди". За планом ворога, місто повинно було стати головним у Харківській області. Та вже у вересні 2022 року в Куп'янську знову підняли синьо-жовтий прапор і відтоді росіяни руйнують місто.

До повномасштабного вторгнення в Куп'янську проживали трохи більше ніж 27 тисяч людей. А росіяни, за приблизними розрахунками, вже поклали тут майже вдвічі більше окупантів – близько 50 тисяч – і продовжують це робити, аби знищити тут усе живе.

Спецрепортаж 24 Каналу з Куп'янська: дивіться відео

Зверніть увагу! З огляду на те, що усі під'їзди до міста перетворилися на "кілзону", росіяни спалили дуже багато автівок наших військових. Щоб допомогти нашим військових замінити знищені автівки – долучайтеся до збору за посиланням.

Однією з перших росіяни знищили пожежну частину міста, щоб унеможливити гасіння пожеж. Під удар також потрапила швидка допомога, яка приїхала забирати постраждалих. На щастя, люди не загинули, але медики були поранені.



Швидка, яку атакували росіяни / Скриншот з відео

У спальних мікрорайонах немає жодного вцілілого будинку. Цивільні не можуть виїхати, бо росіяни атакують будь-які автомобілі, які намагаються заїхати до міста.

Військовий з позивним "Дизель" розповів, що по всьому місту залишається близько тисячі цивільних. Хоч людей і небагато – час від часу їх зустрічають на вулиці. Переважно це люди похилого віку, але зустрічаються і молодші. Якщо під час вилову ДРГ українські захисники зустрічають чоловіків, то перевіряють документи, ставлять запитання. Якщо немає українського паспорта, то придивляються прискіпливіше.



У Куп'янську все ще лишаються цивільні / Скриншот з відео

"Якщо зустрічаємо на вулиці, то перевіряємо на вулиці. Потім перевіряємо кожен будинок, поверх, підвал та дах. Росіяни ховаються скрізь, можуть і в сміттєву яму залізти, заритися і спостерігати. Тому перевіряємо все. Не можна їх залишати, бо якщо залишиш, будуть проблеми. Де-не-де вони, звісно, є, але небагато", – розповів "Дизель".

Як росіяни ховаються в місті?

Попри те, що росіяни вже є в Куп'янську, вони не контролюють жодну вулицю чи район. Їхня стратегія тут – проникати у місто всіма можливими способами та ховатися. Їхня тактика – маскуватися під цивільне населення, займати підвали, а краще – дахи, аби спостерігати за пересуванням українських військових.

Окупанти коригують вогонь артилерії та вичікують момент, коли їх збереться кілька сотень, аби зрештою піти в штурм і взяти під контроль якусь частину міста, куди потім зможе повноцінно зайти російська армія і закріпитися на позиціях.

У росіян немає прямого наказу вступати в бій з нами. Їхнє завдання – спостерігати, рахувати та передавати дані. І, звісно, накопичуватися, щоб піти на штурм – вони хочуть почати штурм, коли накопичать десь 700 – 800 осіб. Але їм це не вдається, ми їх знищуємо,

– розповів військовий з позивним "Дизель".

Останнім часом кількість росіян, які маскуються під цивільних, збільшилася. Проте їх досить легко виявляти. Після виявлення оператор розвіддрону передає інформацію на централізований командно-спостережний пункт і далі на суміжні підрозділи, які можуть уразити ціль. Щойно з'являється наказ на ураження в повітря підіймають наші FPV-дрони, і в окупанта летить все. З останніх 6 – 8 виявлених окупантів втекти змогли лише двоє.

Як зараз виглядає Куп'янськ / Скриншот з відео

Скільки окупантів зараз у Куп'янську?

Оператор розвідувального дрона, який показав 24 Каналу Куп'янськ розповів, що зараз в місті може бути близько 30 – 40 окупантів. Максимум сотня, якщо вони дуже добре заховались. За його словами, якби росіян було більше, то наші захисники їх більше б і вражали.

Окупанти в Куп'янську проклинають все на світі. Вони – виснажені, втомлені, голодні та перелякані. Військовий розповів, що з перехоплень чутно, як вони постійно скиглять і просять про допомогу, яку зазвичай їм ніхто не надає. Багато з них поранені та просять ліки, але натомість отримують боєкомплект.

Дуже часто ми чуємо в перехопленнях, як вони благають про антибіотики. У когось кінцівка гниє, температура висока, рухатися не можуть. Просять вже навіть не їжу і воду, просять банально ліки, щоб вижити,

– розповів оператор БпЛА.

Коли ж росіянам вдалося випросити якусь посилку, то українські військові вже чекають їх і тоді окупанти – приречені. Ворог перебуває у тотальній безнадії в Куп'янську, адже для них є лише два варіанти: полон або смерть.

Як брали в полон окупантів, які намагалися пролізти через трубу в місто?

Росіяни намагаються пролізти в Куп'янськ усіма можливими способами, зокрема навіть через газову трубу. Військовий з позивним "Дизель", який разом з побратимами, взяв в полон окупанта, що проліз до міста через трубу, розповів, як це відбувалося.

За словами полоненого окупанта, росіяни заходили малими групами по 10 – 12 військових. Потім близько 5 кілометрів проїжджали на електросамокатах по трубі. Далі ще 3 – 4 кілометри пересувалися на саморобних візках і на виході вилазили в лісі. Після цього розосереджувалися маленькими групами по 2 – 3 військових в самому Куп'янську, а куратори супроводжували їх дронами по місту й казали, які точки займати.

Ця група складалася з чотирьох окупантів. Двох знищили під час спроби втекти, іншим – запропонували здатися в полон, але один з них не захотів, спробував втекти й зрештою теж був знищений.

Четвертий окупант здався в полон. Дуже переживав, що ми почнемо йому вуха відрізати, ламати руки й ноги, бо це їм розповідають їхні офіцери та куратори. Кажуть, щоб в жодному разі не здавалися в полон, бо українці їх просто "розірвуть на шматки". І він був приємно здивований, що його не чіпали,

– розповів "Дизель".

Полонений розповів, що контракт підписав лише 2 місяці тому. Він був під слідством і йому запропонували поїхати на війну в Україну. Окупанти були в цивільному, адже військову форму, документи та розпізнавальні знаки в них забирають, щоб ті зливалися з місцевим населенням.

Українські військові виявили цю газову трубу досить давно й постійно за нею стежили, щоб знищувати окупантів. Це була пастка для ворога. Загалом близько 50 росіян намагалися пролізти цією трубою до Куп'янська. Проте зараз вже не можуть її використовувати.

"Ми давали їм можливість користуватися цією трубою саме для того, щоб нам зручно було їх контролювати, звідки вони вилазять і куди вони рухаються", – розповів військовий з батальйону, який виявив газову трубу.

Утім, росіянам все ще вдається просочуватися в місто іншими способами, зокрема посадками, поліями, горами, понад річкою. Їхнє основне завдання – дійти до перших будинків, адже операторам дронів важче виявляти цілі в міській забудові.

Чи є загроза серйозного прориву в Куп'янську?

Куп'янськ має дуже важливе значення для архітектури нашого Східного фронту. За словами військового, якщо росіяни зайдуть в Куп'янськ, то в них з'явиться можливість перерізати трасу Харків – Ізюм, яка є вкрай важливою логістичною частиною Краматорсько-слов'янської агломерації. Це може загрожувати втратою частини Харківської області та логістики для підконтрольної нам частини Донецької області.

Інтенсивність атак ворога не змінювалася з весни 2025 року. Ресурси росіян переважають наші й це дає їм змогу накопичуватися, проте завдяки зусиллям Сил оборони, вони не можуть накопичити сили для серйозного прориву в Куп'янську.