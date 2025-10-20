Попри запеклі бої у межах міста, становище на східному березі річки Оскіл залишається відносно стабільним. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані DeepState.
Яка ситуація в Куп'янську?
Протягом останніх чотирьох тижнів ворожі підрозділи, які проникли у межі Куп'янська, зуміли накопичити значні сили піхоти й наразі намагаються просунутися в південному напрямку.
Водночас українські Сили оборони неодноразово завдавали ударів по противнику в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки.
Важливо! За оцінками військових, кінцевою метою російських підрозділів є вихід до переправи в Куп'янську-Вузловому.
Експерти DeepState додали, що над містом активно працює українська авіація, яка суттєво знижує наступальний потенціал противника. Разом з тим чисельність російських військ у межах Куп'янська залишається значною.
Становище в Куп'янську / Карта DeepState
У центрі міста тривають стабілізаційні заходи. Там українські спецпідрозділи проводять рейдові операції, аби не допустити подальшого накопичення ворожих сил.
Російські війська намагаються наступати вздовж залізниці поблизу Степової Новоселівки, однак наразі малоймовірно, що вони досягнуть помітних успіхів – за умови, що Куп'янськ вдасться утримати під контролем українських сил.
Що відомо про тактику окупантів у Харківській області?
Російські війська продовжують шукати нові способи ведення штурмових дій на фронті. Зокрема, на Куп'янському напрямку вони застосовують нестандартні та підступні методи, серед яких – пересування військових через газові труби, щоб просуватися вперед, уникаючи відкритих ділянок.
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив 24 Каналу, що російська сторона має детальну інформацію про схеми української газотранспортної системи, що й дозволяє їй використовувати такі маршрути для пересування особового складу.
Російська армія нарощує інтенсивність атак і збільшує використання техніки, намагаючись розширити сухопутний коридор. Військовий аналітик Роман Світан прогнозує, що активні бойові дії з високою інтенсивністю можуть тривати щонайменше ще два місяці.
Водночас ворог продовжує тероризувати українські міста. У понеділок, 20 жовтня Росія здійснила атаку по населеному пункту Орілька Лозівського району, внаслідок чого є постраждалі.
Крім того, 14 жовтня окупанти вдарили авіацією по медичному закладу в Харкові, застосувавши керовані авіабомби. Внаслідок атаки будівля зазнала серйозних руйнувань, пошкоджено щонайменше дванадцять автомобілів, є поранені серед цивільних.