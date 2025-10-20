Несмотря на ожесточенные бои в пределах города, положение на восточном берегу реки Оскол остается относительно стабильным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные DeepState.
Какова ситуация в Купянске?
В течение последних четырех недель вражеские подразделения, которые проникли в пределы Купянска, сумели накопить значительные силы пехоты и сейчас пытаются продвинуться в южном направлении.
В то же время украинские Силы обороны неоднократно наносили удары по противнику в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки.
Важно! По оценкам военных, конечной целью российских подразделений является выход к переправе в Купянске-Узловом.
Эксперты DeepState добавили, что над городом активно работает украинская авиация, которая существенно снижает наступательный потенциал противника. Вместе с тем численность российских войск в пределах Купянска остается значительной.
Положение в Купянске / Карта DeepState
В центре города продолжаются стабилизационные мероприятия. Там украинские спецподразделения проводят рейдовые операции, чтобы не допустить дальнейшего накопления вражеских сил.
Российские войска пытаются наступать вдоль железной дороги вблизи Степной Новоселовки, однако пока маловероятно, что они достигнут заметных успехов – при условии, что Купянск удастся удержать под контролем украинских сил.
Что известно о тактике оккупантов в Харьковской области?
Российские войска продолжают искать новые способы ведения штурмовых действий на фронте. В частности, на Купянском направлении они применяют нестандартные и коварные методы, среди которых – передвижения военных через газовые трубы, чтобы продвигаться вперед, избегая открытых участков.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил 24 Каналу, что российская сторона имеет подробную информацию о схемах украинской газотранспортной системы, что и позволяет ей использовать такие маршруты для передвижения личного состава.
Российская армия наращивает интенсивность атак и увеличивает использование техники, пытаясь расширить сухопутный коридор. Военный аналитик Роман Свитан прогнозирует, что активные боевые действия с высокой интенсивностью могут продолжаться как минимум еще два месяца.
В то же время враг продолжает терроризировать украинские города. В понедельник, 20 октября Россия осуществила атаку по населенному пункту Орелька Лозовского района, в результате чего есть пострадавшие.
Кроме того, 14 октября оккупанты ударили авиацией по медицинскому учреждению в Харькове, применив управляемые авиабомбы. В результате атаки здание подверглось серьезным разрушениям, повреждены по меньшей мере двенадцать автомобилей, есть раненые среди гражданских.