Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого на форуме "Энергия, что держит Украину".

Что говорят в ГУР о планах Путина?

Скибицкий отметил, что военная разведка четко может сказать, что с тех пор Путин заговорил о создании буферной зоны, с тех пор начались массированные удары по Украине.

Таким образом Россия стремится, чтобы население, которое останется без воды, света и газа, покинули свои дома.

Что значит санитарная зона? Это значит всю инфраструктуру: это тепло, это электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эту территорию. И это как раз мы и видим в Сумской и Черниговской областях,

– отметил Скибицкий.

Он добавил, что россияне изменили свою тактику обстрелов. Так, они отошли от массированных ударов одновременно по всей территории Украины и целятся регионально.

"Они сделали выводы из предыдущих лет. На сегодня они пытаются не просто нарушить систему, а полностью уничтожить объекты инфраструктуры в определенных регионах, достичь эффекта на 100%. Чтобы этот объект невозможно было бы восстановить", - отметил Скибицкий.

В Минэнерго тоже прокомментировали новую тактику России