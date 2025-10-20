Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького на форумі "Енергія, що тримає Україну".

Що кажуть у ГУР про плани Путіна?

Скібіцький наголосив, що воєнна розвідка чітко може сказати, що відколи Путін заговорив про створення буферної зони, відтоді почалися масовані удари по Україні.

Таким чином Росія прагне, щоб населення, яке залишиться без води, світла і газу, покинули свої домівки.

Що значить санітарна зона? Це значити всю інфраструктуру: це тепло, це електроенергія, це інфраструктура для того, щоб населення залишило цю територію. І це якраз ми й бачимо у Сумській та Чернігівській областях,

– зазначив Скібіцький.

Він додав, що росіяни змінили свою тактику обстрілів. Так, вони відійшли від масованих ударів одночасно по всій території України та ціляться регіонально.

"Вони зробили висновки з попередніх років. На сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури в певних регіонах, досягти ефекту на 100%. Щоб цей об'єкт неможливо було б відновити", — зазначив Скібіцький.

