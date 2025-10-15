При цьому загарбники покладалися на дощову погоду, адже сподівалися, що це ускладнить знищення техніки українським операторам дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Яка діють росіяни в Донецькій області?

Аналітики зазначили, що за останні два тижні російські війська здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних для них районах Донецької області. Також в ISW зафіксували зміну у використанні російської бронетехніки на фронті.

Варто зауважити, що росіяни переважно відмовлялися від проведення посилених механізованих штурмів розміром з роту наприкінці 2024 року, а у 2025 здійснили лише кілька механізованих штурмів розміром з батальйон.

До жовтня останній такий штурм відбувся у квітні 2025-го у західній частині Запорізької області. Натомість у перші 9 місяців поточного року російські війська перейшли переважно до використання невеликих груп піхоти для "просочування" і повільного просування. Така тенденція спостерігалася по всій лінії фронту.

Російські війська все ще використовують піхоту для просування, але за останні тижні здійснили кілька порівняно більших механізованих штурмів у пріоритетних для Росії тактичних районах Костянтинівка – Дружківка та Добропілля Донецької області,

Російські війська проводять механізовані штурми на Донеччині / Скриншот карти ISW

Зокрема, орієнтовно 6 жовтня російські окупанти здійснили посилений механізований штурм розміром щонайменше з роту поблизу Паньківки, що на схід від Добропілля. Тоді українські Сили оборони пошкодили та знищили 4 танки та 8 бронемашин.

Тоді як 9 жовтня російські війська розпочали посилений механізований штурм розміром з батальйон на південь від Шахового та Володимирівки, що на північний схід від Паньківки. За даними українських джерел, у бій росіяни кинули 35 танків та бронемашин, а також невстановлену кількість мотоциклів. Однак українським військам вдалося пошкодити та знищити 3 танки, 16 бронемашин та 41 мотоцикл.

Окрім цього, 13 жовтня у 1 корпусі НГУ "Азов" розповіли, що загарбники здійснили ще один посилений механізований штурм розміром з роту на напрямку Добропілля. Ворожі війська атакували 16 танками та бронемашинами, а також невстановленою кількістю мотоциклів. Українські воїни знищили 13 бронемашин, 3 танки та 3 мотоцикли.

В "Азові" зауважили, що російська тактика механізованого штурму залишається незмінною: окупанти використовують мотоцикли та бронемашини для транспортування піхоти на передові позиції, після чого йдуть в атаку.

Також вони використовують системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення українських безпілотників під час механізованих штурмів. Повідомляється, що в цьому районі залучені підрозділи російської 5-ї мотострілецької бригади та 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

Аналітики зауважили, що під час планування механізованих атак російські командири зважають на погоду, віддаючи перевагу дощам та туману, які ускладнюють роботу українським операторам БпЛА. Метеорадар Ventusky зафіксував помірні або сильніші опади вранці 9 жовтня та невеликі опади вранці 13 жовтня у відповідних районах російських механізованих атак.

Інша служба моніторингу погоди вказала, що вранці 6 жовтня в районі Добропілля упродовж кількох годин було хмарно та туманно. В Україні не залишилося непоміченим, що росіяни використовують дощі, які обмежують використання українськими воїнами дронів.

Окрім того, один з OSINT-аналітиків зауважував, що російські війська також скористалися періодом обмеженої активності українських безпілотників, спричиненим вітряною погодою, щоб створити переправу через річку в напрямку Лиману.

Тож ставку на погану погоду окупанти роблять і у налагодженні логістики, і у просуванні на кількох напрямках фронту. Тоді, за даними аналітика, користуючись вимушеною бездіяльністю українських операторів дронів, росіяни перекинули на інший берег 5 танків, бойову машину піхоти та самохідну артилерійську установку.

Залишкова вологість та погані умови, що виникли одразу після дощу, ймовірно, погіршили можливості українських безпілотників на кілька годин. В ISW прогнозують, що російське командування може повернутися до практики проведення механізованих наступів у районах, де російська піхота має труднощі з просуванням.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 жовтня зазначив, що російські підрозділи, які діють на Добропільському виступі нещодавно мали труднощі із захопленням Шахового після просування поблизу населеного пункту. Водночас вони мають досвід проведення механізованих штурмів.

За словами оглядача, окупанти здійснили багато механізованих наступів, які потім використовували для просування на захід від Донецька влітку та восени 2025 року.

Вони можуть повернутися до проведення механізованих наступів, зважаючи на більш серйозні українські позиції поблизу Шахового, або, можливо, тоді, коли оцінять, що українська оборона була виснажена тижнями російських піхотних атак.

