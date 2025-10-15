При этом захватчики полагались на дождливую погоду, ведь надеялись, что это усложнит уничтожение техники украинским операторам дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Как действуют россияне в Донецкой области?

Аналитики отметили, что за последние две недели российские войска совершили три механизированные штурмы размером с роту и батальон в приоритетных для них районах Донецкой области. Также в ISW зафиксировали изменение в использовании российской бронетехники на фронте.

Стоит заметить, что россияне преимущественно отказывались от проведения усиленных механизированных штурмов размером с роту в конце 2024 года, а в 2025 совершили лишь несколько механизированных штурмов размером с батальон.

До октября последний такой штурм состоялся в апреле 2025-го в западной части Запорожской области. Зато в первые 9 месяцев текущего года российские войска перешли преимущественно к использованию небольших групп пехоты для "просачивания" и медленного продвижения. Такая тенденция наблюдалась по всей линии фронта.

Российские войска все еще используют пехоту для продвижения, но за последние недели осуществили несколько сравнительно больших механизированных штурмов в приоритетных для России тактических районах Константиновка – Дружковка и Доброполье Донецкой области,

Российские войска проводят механизированные штурмы в Донецкой области / Скриншот карты ISW

В частности, ориентировочно 6 октября российские оккупанты совершили усиленный механизированный штурм размером минимум с роту вблизи Паньковки, что к востоку от Доброполья. Тогда украинские Силы обороны повредили и уничтожили 4 танка и 8 бронемашин.

Тогда как 9 октября российские войска начали усиленный механизированный штурм размером с батальон к югу от Шахового и Владимировки, что к северо-востоку от Паньковки. По данным украинских источников, в бой россияне бросили 35 танков и бронемашин, а также неустановленное количество мотоциклов. Однако украинским войскам удалось повредить и уничтожить 3 танка, 16 бронемашин и 41 мотоцикл.

Кроме этого, 13 октября в 1 корпусе НГУ "Азов" рассказали, что захватчики совершили еще один усиленный механизированный штурм размером с роту на направлении Доброполье. Вражеские войска атаковали 16 танками и бронемашинами, а также неустановленным количеством мотоциклов. Украинские воины уничтожили 13 бронемашин, 3 танка и 3 мотоцикла.

В "Азове" отметили, что российская тактика механизированного штурма остается неизменной: оккупанты используют мотоциклы и бронемашины для транспортировки пехоты на передовые позиции, после чего идут в атаку.

Также они используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления украинских беспилотников во время механизированных штурмов. Сообщается, что в этом районе привлечены подразделения российской 5-й мотострелковой бригады и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Аналитики отметили, что при планировании механизированных атак российские командиры учитывают погоду, отдавая предпочтение дождям и туману, которые затрудняют работу украинским операторам БпЛА. Метеорадар Ventusky зафиксировал умеренные или сильные осадки утром 9 октября и небольшие осадки утром 13 октября в соответствующих районах российских механизированных атак.

Другая служба мониторинга погоды указала, что утром 6 октября в районе Доброполья в течение нескольких часов было облачно и туманно. В Украине не осталось незамеченным, что россияне используют дожди, которые ограничивают использование украинскими воинами дронов.

Кроме того, один из OSINT-аналитиков замечал, что российские войска также воспользовались периодом ограниченной активности украинских беспилотников, вызванным ветреной погодой, чтобы создать переправу через реку в направлении Лимана.

Поэтому ставку на плохую погоду оккупанты делают и в налаживании логистики, и в продвижении на нескольких направлениях фронта. Тогда, по данным аналитика, пользуясь вынужденным бездействием украинских операторов дронов, россияне перебросили на другой берег 5 танков, боевую машину пехоты и самоходную артиллерийскую установку.

Остаточная влажность и плохие условия, возникшие сразу после дождя, вероятно, ухудшили возможности украинских беспилотников на несколько часов. В ISW прогнозируют, что российское командование может вернуться к практике проведения механизированных наступлений в районах, где российская пехота имеет трудности с продвижением.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 октября отметил, что российские подразделения, которые действуют на Добропольском выступлении недавно имели трудности с захватом Шахово после продвижения вблизи населенного пункта. В то же время они имеют опыт проведения механизированных штурмов.

По словам обозревателя, оккупанты осуществили много механизированных наступлений, которые затем использовали для продвижения на запад от Донецка летом и осенью 2025 года.

Они могут вернуться к проведению механизированных наступлений, учитывая более серьезные украинские позиции вблизи Шахматного, или, возможно, тогда, когда оценят, что украинская оборона была истощена неделями российских пехотных атак.

