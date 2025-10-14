Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Что известно о штурме врага в Донецкой области?

Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" успешно отразил российский штурм 13 октября.

Оккупанты пытались прорвать линию обороны и высадить десант возле населенных пунктов Владимировка и Шахово. В бой они бросили танки и бронетехнику.

Благодаря слаженной работе пилотов пограничного и смежных подразделений штурм удалось остановить: уничтожен танк, БТР-Т и 3 бронемашины, еще 2 танка и 6 единиц техники поражены,

– рассказали в ГПСУ.

Кроме того, во время отражения штурма были ранены и ликвидированы примерно 50 оккупантов.

Как пограничники отражали штурм в Донецкой области: смотрите видео

