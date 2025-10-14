Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Что известно о штурме врага в Донецкой области?
Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" успешно отразил российский штурм 13 октября.
Оккупанты пытались прорвать линию обороны и высадить десант возле населенных пунктов Владимировка и Шахово. В бой они бросили танки и бронетехнику.
Благодаря слаженной работе пилотов пограничного и смежных подразделений штурм удалось остановить: уничтожен танк, БТР-Т и 3 бронемашины, еще 2 танка и 6 единиц техники поражены,
– рассказали в ГПСУ.
Кроме того, во время отражения штурма были ранены и ликвидированы примерно 50 оккупантов.
Ситуация на фронте: последние новости
За прошедшие сутки 13 октября на фронте было зафиксировано 190 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении.
Вечером 13 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили, что россияне оккупировали Терновое на Днепропетровщине и продвинулись у Шандриголово на Донетчине.
В то же время на Покровском направлении ВСУ местами продвинулись на 1,6 километров.