Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, целом враг сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 2 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Куп'янском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак российской армии. Силы обороны отражали штурмовые действия врага в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.
На Слав'янском направлении в течение минувших суток оккупационные войска совершили 7 атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.
На Краматорском направлении россияне дважды атаковали позиции наших защитников в районе Ступочок.
На Константиновском направлении армия Кремля осуществила 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.
ВСУ остановили штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте
На Александровском направлении ВСУ отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка.
Что происходит на Александровском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.
На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на фронте: последние новости
В течение 12 октября на фронте зафиксировано 149 боестолкновений, оккупационные войска совершили 5 436 обстрелов. Больше всего атак Силы обороны отражали на Покровском, Александровском и Южно-Слобожанском направлениях.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 13 октября. По их данным, враг оккупировал Терновое на Днепропетровщине. В Генштабе ВСУ не подтверждали данной информации. Также оккупанты продвинулись вблизи Шандриголово в Донецкой области.
К слову, майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что Добропольская операция сорвала планы российской армии, ведь украинские войска сработали очень оперативно. По его словам, маневренная оборона позволила Силам обороны взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях.