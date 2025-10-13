Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Российские военные привлекли для поражения 5 256 дронов-камикадзе и совершили 5 436 обстрелов, из них 83 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 4 боевых столкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общем сбросив 15 КАБов и осуществив 174 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении оккупанты совершили 3 атаки на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боевых столкновения, захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Никаноровка, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное.

К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал о ситуации вблизи Доброполья, где захватчики попали в оперативное окружение на нескольких позициях. В частности, с юга Покровска 4 вражеские бригады были переброшены на Александровское направление, которое сейчас развивается из Донецкой области на территории Днепропетровщины и Запорожья.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороное, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригорьевка.

На Ореховском направлении враг совершил 4 штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.

