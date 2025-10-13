Общие потери личного состава России уже превысили 1 123 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Скоро Россия почувствует дефицит войска, – аналитик назвал главную причину
Какие потери России по состоянию на 13 октября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 123 950 (+1 140) человек,
- танков – 11 251 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 345 (+0);
- артиллерийских систем – 33 599 (+21);
- РСЗВ – 1 520 (+2);
- средств ПВО – 1 225 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 69 242 (+232);
- крылатых ракет – 3 859 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109);
- специальной техники – 3 977 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о последних потерях врага на войне?
- Вечером 9 октября во время захода на посадку в Липецкой области России разбился истребитель МиГ-31, который выполнял учебно-тренировочный полет.
- Носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" упал в лесном массиве Чаплыгинского района, после чего вспыхнул пожар. Авария произошла из-за неисправности системы выпуска шасси, а экипаж якобы успел катапультироваться.
- Эксклюзивно для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что потеря истребителей такого типа для России является безвозвратной. "Они и без санкций будут разваливаться, потому что им более 50 лет", – считает Свитан. Однако тот факт, что оккупанты проводят учебно-тренировочные полеты, свидетельствует, что они поддерживают летный состав в боевом состоянии.