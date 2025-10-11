Об этом в интервью 24 Канала напомнил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, назвав эти самолеты "штучным товаром", поэтому потеря истребителей такого типа для России является непоправимой.
Смотрите также МиГ-31К разбился в России: как этот самолет с "Кинжалами" терроризирует воздушное пространство Украины
Сколько лет российским МиГам?
Летчик-инструктор предположил, что причиной аварии могло стать то, что дала сбой механизация крыла самолета или гидросистема, ведь, по его словам, этот вид авиации в России уже устаревший.
Они и без санкций будут разваливаться, потому что им более 50 лет. Летчики катапультировались, понятно, что получили грыжи, в дальнейшем летать уже вряд ли смогут на большую дальность,
– озвучил Свитан.
Тот факт, что россияне проводят учебно-тренировочные полеты, во время которого как раз и произошла эта авария, свидетельствует, со слов военного эксперта, о том, что они поддерживают летный состав в боевом состоянии.
Коротко об аварии 9 октября:
О 19:20 в Липецкой области в аварию попал истребитель-перехватчик МиГ-31. О происшествии сообщило российское минобороны. Россия рассматривает версию, что произошел сбой системы выпуска шасси, когда самолет должен был идти на посадку.
Самолет упал в лесистой местности Чаплыгинского района области, вызвав пожар. Сообщается, что пилоты катапультировались, получили травмы и были доставлены в больницу.