Про це в інтерв'ю 24 Каналу нагадав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, назвавши ці літаки "штучним товаром", тож втрата винищувачів такого типу для Росії є безповортною.

Дивіться також МіГ-31К розбився у Росії: як цей літак із "Кинджалами" тероризує повітряний простір України

Скільки років російським МіГ?

Льотчик-інструктор припустив, що причиною аварії могло стати те, що дала збій механізація крила літака чи гідросистема, адже, з його слів, цей вид авіації в Росії вже застарілий.

Вони й без санкцій будуть розвалюватися, бо їм понад 50 років. Льотчики катапультувалися, зрозуміло, що отримали грижі, надалі літати вже навряд чи зможуть на велику дальність,

– озвучив Світан.

Той факт, що росіяни проводять навчально-тренувальні польоти, під час якого як раз і сталася ця аварія, свідчить, зі слів військового експерта, про те, що вони підтримують льотний склад у бойовому стані.

Коротко про аварію 9 жовтня: