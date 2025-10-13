Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 123 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 123 950 (+1 140) осіб,
- танків – 11 251 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
- артилерійських систем – 33 599 (+21);
- РСЗВ – 1 520 (+2);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 242 (+232);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 043 (+109);
- спеціальної техніки – 3 977 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про останні втрати ворога на війні?
- Увечері 9 жовтня під час заходу на посадку в Липецькій області Росії розбився винищувач МіГ-31, який виконував навчально-тренувальний політ.
- Носій гіперзвукових ракет "Кинжал" упав у лісовому масиві Чаплигінського району, після чого спалахнула пожежа. Аварія сталася через несправність системи випуску шасі, а екіпаж нібито встиг катапультуватися.
- Ексклюзивно для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що втрата винищувачів такого типу для Росії є безповортною. "Вони й без санкцій будуть розвалюватися, бо їм понад 50 років", – вважає Світан. Однак той факт, що окупанти проводять навчально-тренувальні польоти, свідчить, що вони підтримують льотний склад у бойовому стані.