Захватчики попали в оперативное окружение на нескольких позициях. Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

Как ВСУ сорвали планы россиян?

Андрей Ткачук отметил, что Добропольская операция сорвала планы россиян. Украинские войска сработали очень оперативно. Маневровая оборона позволила Силам обороны взять оккупационные войска в оперативное окружение в нескольких позициях. Это помогло изменить ситуацию на Добропольском направлении в худшую сторону для врага.

Потому что 51 армия вооруженных сил России попала не в ловушку, но в аферу, что они сейчас выгребают. В конце августа – начале сентября была информация, что российские морпехи прибывают из Курщины, чтобы усилить давление на Покровск. Вместо того, чтобы усиливать давление на Покровск, они были вынуждены отбивать те соединения 51 армии, которые попали в оперативное окружение на Добропольском направлении,

– объяснил он.

Украинским бойцам удалось эффективно и качественно противостоять и сломать планы врага. Эти российские подразделения должны были давить на Покровск с сентября. Но из-за того, что ВСУ удались контратакующие действия, оккупанты были вынуждены работать таким образом.

Думаю, враг меняет планы и перебрасывает свои подразделения. Было известно, что с юга Покровска четыре бригады были переброшены на Александровское направление, которое сегодня развивается из Донецкой области на территории Днепропетровщины и Запорожья. Туда перебрасывают с юга Покровска,

– сказал майор ВСУ.

По его словам, россияне поняли, что в Покровске не будет быстрой победы. В то же время враг продолжает перебрасывать свои подразделения и применять их на Александровском направлении. Они продолжают давить там. Происходят определенные тактические продвижения врага. По мнению военного, таким образом захватчики будут усиливать давление на Запорожье.

