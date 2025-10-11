Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, отметив, что украинские военные эффективно останавливают врага. Однако угрозу все же представляют артиллерийские системы.

Враг возобновил атаки на бронетехнике возле Покровска

Офицер ВСУ отметил, что оккупанты используют бронетехнику в отдельных местах. Обычно, враг пытается продвигаться на мотоциклах, квадроциклах или пешком.

Были неудачные попытки. Ведь те средства поражения, которые сегодня имеют ВСУ, не позволяют им (россиянам – 24 Канал) чувствовать себя так, как чувствовали себя в начале полномасштабного вторжения,

– подчеркнул он.

Движение оккупантов возле Покровска: смотрите на карте

Цехоцкий добавил, что примерно в месяц на Покровском направлении украинские силы уничтожают примерно батальон оккупантов. Кроме того, враг постоянно теряет артиллерийские системы, но постоянно возобновляет их со складов. С этим россиянам могут помогать страны, которые входили в СССР, а также Северная Корея.

Что еще известно об атаках на Покровском направлении: коротко