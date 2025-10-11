Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, зауваживши, що українські військові ефективно зупиняють ворога. Однак загрозу все ж становлять артилерійські системи.

Дивіться також Ситуацію стабілізували, – командир "Ахіллесу" повідомив про зміни біля Куп’янська

Ворог поновив атаки на бронетехніці біля Покровська

Офіцер ЗСУ зазначив, що окупанти використовують бронетехніку в окремих місцях. Зазвичай, ворог намагається просуватись на мотоциклах, квадроциклах або ж пішки.

Були невдалі спроби. Адже ті засоби ураження, які сьогодні мають ЗСУ, не дозволяють їм (росіянам – 24 Канал) почуватись так, як почувались на початку повномасштабного вторгнення,

– наголосив він.

Рух окупантів біля Покровська: дивіться на карті

Цехоцький додав, що приблизно в місяць на Покровському напрямку українські сили знищують приблизно батальйон окупантів. Крім того, ворог постійно втрачає артилерійські системи, але постійно поновлює їх зі складів. З цим росіянам можуть допомагати країни, які входили в СРСР, а також Північна Корея.

Що ще відомо про атаки На Покровському напрямку: коротко