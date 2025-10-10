Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що українські військові стабілізували ситуацію. Попри це, ворог намагається тиснути та просочуватись різними способами.

Які зміни відбулись біля Куп’янська?

Сили оборони намагаються зменшити активність противника на півночі та північному заході міста Куп'янськ. Раніше туди проникали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Зараз бойовий порядок там ущільнений.

Ситуацію стабілізували. Диверсійно-розвідувальних груп від північно-західних околиць міста до Мирного не фіксуємо. На околицях півночі рух противника є,

– наголосив він.

Ворог користується тим, що в Куп'янську залишається цивільне населення, переодягається в цивільний одяг і просочується в місто. Так ворог хоче дізнатись, де перебувають українські військові, розгорнути свій прапор та сфотографувати його, щоб дати інформаційний привід.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Крім того, ворог намагається впливати на логістику Сил оборони – завдає по ній вогневого ураження або корегує вогонь дронів та артилерії.

Федоренко зазначив, що українські військові перебувають у позитивному становищі, яке може дозволити їм вибити противника з півночі міста та зачистити ворожі сили, які маскуються.

Він додав, що ситуація в Куп'янськ лівобережному та Куп'янську-Вузловому залишається без змін. Сили оборони ефективно тримають цей плацдарм. Просувань ворога також немає в районі Вовчанська на Харківщині. Україна зробила величезний стрибок у розвитку технологій, які вже використовують українські захисники та фронті.

Що ще відомо про ситуацію на Харківщині?