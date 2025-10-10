Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные стабилизировали ситуацию. Несмотря на это, враг пытается давить и просачиваться различными способами.
Какие изменения произошли возле Купянска?
Силы обороны пытаются уменьшить активность противника на севере и северо-западе города Купянск. Ранее туда проникали диверсионно-разведывательные группы врага. Сейчас боевой порядок там уплотнен.
Ситуацию стабилизировали. Диверсионно-разведывательных групп от северо-западных окраин города до Мирного не фиксируем. В окрестностях севера движение противника есть,
– подчеркнул он.
Враг пользуется тем, что в Купянске остается гражданское население, переодевается в гражданскую одежду и просачивается в город. Так враг хочет узнать, где находятся украинские военные, развернуть свой флаг и сфотографировать его, чтобы дать информационный повод.
Ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Кроме того, враг пытается влиять на логистику Сил обороны – наносит по ней огневое поражение или корректирует огонь дронов и артиллерии.
Федоренко отметил, что украинские военные находятся в положительном положении, которое может позволить им выбить противника с севера города и зачистить вражеские силы, которые маскируются.
Он добавил, что ситуация в Купянск левобережном и Купянске-Узловом остается без изменений. Силы обороны эффективно держат этот плацдарм. Продвижений врага также нет в районе Волчанска на Харьковщине. Украина сделала огромный скачок в развитии технологий, которые уже используют украинские защитники и фронте.
Что еще известно о ситуации на Харьковщине?
- Россияне продвинулись на севере Харьковской области. Они прошли вперед вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска и захватили Волчанский железнодорожный вокзал.
- Ранее оккупанты захватили Кондрашовку к северу от Купянска. Также пытались продвигаться в сторону Синельниково.
- В то же время на Купянском направлении, применяя ударные FPV-дрон, бойцы ССО сорвали продвижение российских подразделений. Удалось ликвидировать 3 российских военнослужащих, остальным пришлось отступить.