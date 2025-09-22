Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Что изменилось на линии фронта на 22 сентября?

21 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Россияне продолжали наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвигались вперед. Оккупанты атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково, а также в направлении Бочкового.

Оккупанты атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково, а также в направлении Бочкового. Российские войска атаковали к востоку от Великого Бурлука в направлении Отрадного, но не продвинулись вперед.

Захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку, что к северу от Купянска.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что у россиян сейчас стоит цель взять под контроль Купянск и Купянск-Узловой. По словам эксперта, группировке врага на этом направлении это бы очень помогло, ведь россияне могли бы потенциально восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.

20 и 21 сентября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись вперед.

вблизи Новой Кругляковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись вперед. Россияне продолжили наступательные операции на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. 20 и 21 сентября российские войска атаковали вблизи Шандриголово, Дерилово и Новоселовки и в направлении Дробышева, у Новомихайловки, Нового Мира, в направлении Ставок, вблизи Колодязов, Торского, Ямполя и в районе Серебрянского лесничества.

21 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки, Выемки и Переездного.

Ситуация на фронте по состоянию на 22 сентября 2025 года / Карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка – Дружковка , но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали возле Часового Яра, Торецка, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Степановки, Яблоновки, Берестка, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и Владимировки

21 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на запад от Новоэкономичного вдоль автомагистрали Т-0504 Константиновка – Покровск.

Оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали в направлении самой Новопавловки, а также возле Дачного, Филиала и в районе Зеленого Гая.

Россияне недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Российские войска, вероятно, захватили Январское (к востоку от Великомихайловки).

. Российские войска, вероятно, захватили Январское (к востоку от Великомихайловки). Захватчики атаковали на востоке и западе Запорожской области, а также на Херсонском направлении, но не имели никаких успехов.

Что рассказывали о ситуации на фронте военные?