Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
Что изменилось на линии фронта на 22 сентября?
- 21 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Россияне продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвигались вперед. Оккупанты атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково, а также в направлении Бочкового.
- Российские войска атаковали к востоку от Великого Бурлука в направлении Отрадного, но не продвинулись вперед.
- Захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку, что к северу от Купянска.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что у россиян сейчас стоит цель взять под контроль Купянск и Купянск-Узловой. По словам эксперта, группировке врага на этом направлении это бы очень помогло, ведь россияне могли бы потенциально восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.
- 20 и 21 сентября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись вперед.
- Россияне продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 20 и 21 сентября российские войска атаковали вблизи Шандриголово, Дерилово и Новоселовки и в направлении Дробышева, у Новомихайловки, Нового Мира, в направлении Ставок, вблизи Колодязов, Торского, Ямполя и в районе Серебрянского лесничества.
- 21 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки, Выемки и Переездного.
Ситуация на фронте по состоянию на 22 сентября 2025 года / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали возле Часового Яра, Торецка, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Степановки, Яблоновки, Берестка, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и Владимировки
- 21 сентября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
- Россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 сентября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на запад от Новоэкономичного вдоль автомагистрали Т-0504 Константиновка – Покровск.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали в направлении самой Новопавловки, а также возле Дачного, Филиала и в районе Зеленого Гая.
- Россияне недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Российские войска, вероятно, захватили Январское (к востоку от Великомихайловки).
- Захватчики атаковали на востоке и западе Запорожской области, а также на Херсонском направлении, но не имели никаких успехов.
Что рассказывали о ситуации на фронте военные?
Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов рассказывал, что российские захватчики стремятся закрепиться в Днепропетровской области. Сейчас там есть так называемая "серая зона".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в результате контрнаступления на Добропольском направлении украинским военным удалось вернуть под контроль 7 населенных пунктов, еще 9 были зачищены от ДРГ врага. За время операции было освобождено 160 квадратных километров территории.
Кроме того, в ОСГВ "Днепр" рассказывали, что российские войска активизировали наступательные действия на Харьковщине, в частности в направлении Липцов. Оккупанты также не оставляют попыток закрепиться в районе Купянска.