Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Днем 20 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся вблизи Катериновки, Новониколаевки и Новоивановки,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте