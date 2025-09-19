Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Кроме того, россияне пытаются выйти на Запорожье.

Какие планы у врага?

Роман Свитан отметил, что сейчас еще продолжается летняя военная кампания врага, которая будет идти до морозов. Впоследствии начнется зимняя. После морозов может быть вторая кампания. На данный момент не видно накопления российских ресурсов именно к зимней военной кампании. В течение октября и ноября оккупанты еще будут наступать.

Сейчас российские резервы локализованы в районе Славянска и Покровска. По Покровскому направлению враг будет пытаться выйти на Доброполье в тот прорыв, который они организовали примерно месяц назад.

В Славянске немного сложнее. Они сейчас пытаются заходить на Купянск. Уже зашли чуть ли не до улицы Садовой в Купянске. Подходят к Лиману через Ямполь. Практически вытеснили нас из Серебрянского лесничества. Это означает угрозу Северску. Это уже угроза Славянску, но уже с юго-востока,

– объяснил военный эксперт.

Захватчики вытеснили ВСУ из Часового Яра, пытаются выйти на Дружковку, на Краматорск. Фактически они пытаются взять Славянско-Краматорскую агломерацию в полуокружение. Однако ее очень сложно взять.

Россияне планируют 2 операции, которые по крайней мере на данный момент заметны там, где сосредоточены их основные резервы: Покровск и Славянск. Но не нужно забывать еще о Запорожском направлении. Дело в том, что россияне пытаются выйти на Запорожье. По крайней мере подойти к нему вдоль линии бывшего Каховского водохранилища,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

То есть из Васильевки российские оккупанты пошли на Каменское. Сейчас они пытаются выйти в сторону Запорожья на высоты севернее Каменского. Это очень опасная ситуация. Если враг выйдет на высоты, то достанет до Запорожья армейской артиллерией.

Хотя Украина направляет туда дополнительные силы, дроны, уничтожаются российские ресурсы. ВСУ имеют противодействие врагу. В условиях принятия правильных решений у украинских защитников есть возможность перемолоть всю российскую вторую волну. Ведь у россиян сложная ситуация и огромные потери.

