Однако в ближайшее время оккупанты планируют еще две. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Sky News.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?

По словам главы государства, он рад, что все наступательные миссии россиян провалились, ведь это очень важный сигнал. Президент объясняет, что говорил европейским партерам и американскому лидеру Дональду Трампу, что российской армии не удастся оккупировать восток Украины или Сумы.

Интервью Зеленского для Sky News: видео Офиса президента

Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники. Они сейчас очень напряжены. Моральное состояние бойцов очень плохое,

– говорит Зеленский.

Он отмечает, что в Украине знали, что захватчики не выдержат, но не знали, когда это произойдет. Именно поэтому украинским воинам сейчас нужно держаться. Их необходимо поддерживать оружием и финансами, чтобы они и в дальнейшем могли противостоять российским войскам.

