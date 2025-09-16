Однако в ближайшее время оккупанты планируют еще две. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Sky News.
Смотрите также Путин вышел из изоляции и сфотографировался с Трампом, – Зеленский о переговорах на Аляске
Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?
По словам главы государства, он рад, что все наступательные миссии россиян провалились, ведь это очень важный сигнал. Президент объясняет, что говорил европейским партерам и американскому лидеру Дональду Трампу, что российской армии не удастся оккупировать восток Украины или Сумы.
Интервью Зеленского для Sky News: видео Офиса президента
Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники. Они сейчас очень напряжены. Моральное состояние бойцов очень плохое,
– говорит Зеленский.
Он отмечает, что в Украине знали, что захватчики не выдержат, но не знали, когда это произойдет. Именно поэтому украинским воинам сейчас нужно держаться. Их необходимо поддерживать оружием и финансами, чтобы они и в дальнейшем могли противостоять российским войскам.
Заявления Зеленского относительно войны в Украине: коротко о главном
Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять четкую позицию относительно войны в Украине. Он также подчеркнул важность решительных санкций США и Европы против России, чтобы эффективно сдерживать агрессию Москвы.
В то же время украинский глава государства считает, что Соединенные Штаты могут самостоятельно ввести сильный санкционный пакет против России, не дожидаясь действий от других стран.
По мнению Зеленского, переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров, а не технических команд. Президент неоднократно подтверждал, что украинская сторона готова к предложению президента США Дональда Трампа относительно трехстороннего или двустороннего формата переговоров. Однако российский диктатор Путин умышленно затягивает переговорный процесс.