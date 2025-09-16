Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал Sky News.
Как Зеленский комментирует позицию Трампа относительно войны?
По словам украинского президента, единственный путь к прекращению боевых действий – обеспечить фиксированные гарантии безопасности, а для этого Трампу нужно проявить решительность.
Во время разговора с журналисткой Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно обсудит будущее безопасности Украины с американским лидером. Визит Стармера в США запланирован на конец этой недели.
Я очень надеюсь, что он (Стармер – 24 Канал) сможет провести очень конкретный разговор о гарантиях безопасности США для Украины
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что перед завершением войны необходимо заключить все соглашения, включая документ, который официально поддержат США и европейские партнеры.
Критикуя недавний саммит Трампа с Путиным в Аляске, Зеленский отметил, что такая встреча "дала много Путину", и тот "должен был заплатить за это больше".
Обратите внимание! По мнению украинского президента, трехсторонняя встреча с участием Украины могла бы принести реальные результаты. Он также подчеркнул, что Путин пытается избежать санкций и выйти из изоляции через дипломатию с Трампом, что лишь затягивает войну.
Зеленский призвал Трампа принять "сильные личные шаги" для сдерживания Путина, в частности предоставить Украине необходимое количество систем противовоздушной обороны и продолжать разрушительное санкционное давление на Кремль.
Я уверен, что США могут ввести достаточно санкций, чтобы навредить российской экономике, плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его,
– заявил он.
Относительно российского дронового вторжения в воздушное пространство Польши, которое привело к привлечению британских истребителей для оборонительных миссий, Зеленский предупредил, что таким способом Путин "тестирует НАТО".
По его словам, Москва проверяет готовность Альянса дипломатически и политически, а также сигнализирует, что системы ПВО вскоре могут понадобиться европейским странам. Так, в России пытаются запугать Европу в предоставлении военной помощи Украине.
Интересно! Экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предположил, что после саммита в Аляске 15 августа и визита в Китай российский диктатор Путин почувствовал себя увереннее.
Так, отсутствие жесткой реакции Запада на действия России может привести к еще большей агрессии. Болтон отметил, что НАТО должно принять меры, чтобы остановить продвижение России в Украине, ведь без этого Путин не согласится на переговоры.
Как США могут переломить российскую военную машину?
- Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против компаний, которые поставляют продукцию для российского военно-промышленного комплекса.
- Эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский отмечает, что для эффективности санкций США и Европа должны действовать совместно и решительно, ведь точечные ограничения Россия способна обойти.
- США намерены предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России, в частности вторичные тарифы до 100%, ограничения против российских нефтяных танкеров, компании "Роснефть" и запрет на страхование морских перевозок.
- В то же время американский лидер якобы не планирует вводить ограничения для Китая, зато он призывает европейские страны прекратить закупку российских энергоресурсов и совместно поддержать санкции.