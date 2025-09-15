Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что не исключает, что в большей степени это был сигнал для Европы. Мол, США могут на это пойти, если европейцы избавятся от зависимости от российских энергоносителей.

Какую игру может вести Трамп?

Американский президент ожидает, что Европа откажется от российской нефти и газа, введет санкции против Китая и Индии, а тогда Штаты усилят давление и со своей стороны. Эксперт-международник предположил, что если европейцы покажут, что не покупают энергоносители России, не делают это через третьи страны, то США действительно могут ввести свои санкционные ограничения.

Но в этом может быть хитрая игра. Думаю, что Вашингтон понимает, что это не так просто будет сделать. Можно будет увидеть точечные действия, которые не сильно будут бить по России и ее партнерам. Это одна из самых больших проблем в этом контексте,

– считает Желиховский.

По его словам, Путин понимает, что даже эти анонсированные США санкции, которые могут быть введены в действие, он сможет определенным образом обойти, заручиться поддержкой Китая, Северной Кореи. Желиховский высказал мнение, что Россия за период войны уже наработала механизм обхода санкций.

Однако, на его взгляд, если бы Запад ввел действительно шоковые ограничения для нее, которые обсуждают в Конгрессе США, тогда Путина удалось бы усадить за стол переговоров. Особенно, если бы США и Европа вводили жесткие санкции синхронно.

Если будут вводиться незначительные точечные санкции, которые не слишком сильно бьют по экономике России, то она сможет их преодолевать. Это всех будет устраивать, а война в дальнейшем будет продолжаться. Это печальные тревожные реалии. Это не то, что должны были бы показать США, Европа,

– озвучил Желиховский.

Эксперт-международник подытожил, что следовало бы действовать решительно. Если бы США выступили в этой ситуации локомотивом, то уже бы состоялись переговоры между Украиной и Россией и был бы прогресс в этом процессе. Однако пока, как отметил Желиховский, продолжается хождение по кругу, ситуация зашла в тупик.

