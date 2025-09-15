Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що не виключає, що більшою мірою це був сигнал для Європи. Мовляв, США можуть на це піти, якщо європейці позбудуться залежності від російських енергоносіїв.

Яку гру може вести Трамп?

Американський президент очікує, що Європа відмовиться від російської нафти й газу, введе санкції проти Китаю та Індії, а тоді Штати посилять тиск і зі свого боку. Експерт-міжнародник припустив, що якщо європейці покажуть, що не купують енергоносії Росії, не роблять це через треті країни, то США дійсно можуть запровадити свої санкційні обмеження.

Але в цьому може бути хитра гра. Думаю, що Вашингтон розуміє, що це не так просто буде зробити. Можна буде побачити точкові дії, які не сильно битимуть по Росії та її партнерах. Це одна з найбільших проблем в цьому контексті,

– вважає Желіховський.

З його слів, Путін розуміє, що навіть ці анонсовані США санкції, які можуть бути введені в дію, він зможе певним чином обійти, заручитися підтримкою Китаю, Північної Кореї. Желіховський висловив думку, що Росія за період війни вже напрацювала механізм обходу санкцій.

Однак, на його погляд, якби Захід впровадив дійсно шокові обмеження для неї, які обговорюють у Конгресі США, тоді Путіна вдалося б всадити за стіл перемовин. Особливо, якби США та Європа вводили жорсткі санкції синхронно.

Якщо будуть запроваджуватися незначні точкові санкції, які не надто сильно б'ють по економіці Росії, то вона зможе їх долати. Це всіх буде влаштовувати, а війна надалі триватиме. Це сумні тривожні реалії. Це не те, що мали б показати США, Європа,

– озвучив Желіховський.

Експерт-міжнародник підсумував, що слід було б діяти рішуче. Якби США виступили в цій ситуації локомотивом, то вже б відбулися перемовини між Україною та Росією і був би прогрес в цьому процесі. Однак наразі, як зазначив Желіховський, триває ходіння по колу, ситуація зайшла у глухий кут.

