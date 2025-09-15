Чому санкції США не зупинили російську економіку?

Та попри безпрецедентні заходи проти Росії, сотні мільярдів доларів у транскордонній торгівлі продовжують рухатися, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Хоча традиційні банківські канали були відрізані, цифрові фінанси, платіжні інновації та альтернативні системи змінили спосіб руху грошей. Приклад Росії підкреслює як стійкість фінансових мереж, так і обмеженість санкцій у цифровій економіці,

– зазначає видання.

Коли у 2022 році санкції вдарили по найбільших банках Росії, очікування було очевидним: відрізати Москву від глобальної системи – і фінансовий параліч неминучий. Але вже за кілька місяців у цьому припущенні з’явилися тріщини.

Росія переорієнтувала експорт нафти до Азії, часто у валютах, відмінних від долара. "Тіньові флоти" танкерів обходили західне страхування і створили паралельні ланцюги постачання.

Тим часом фінтех-рішення, включно з цифровими гаманцями та регіональними платіжними системами, дозволили проводити транзакції в обхід санкційних банків. Зростання китайської мережі CIPS, індійських розрахунків у рупіях та російських внутрішніх фінтех-альтернатив показали важливий урок: санкції потужні, але не герметичні,

– наголосили у Forbes.

Важливо! Виконання санкцій дедалі частіше поширюється на платформи цифрових активів, платіжних провайдерів і кроскордонні фінтех-стартапи. Ризик дотримання вимог більше не обмежений лише банками. У 2024 році глобальні регуляторні штрафи сягнули рекордних 19,3 мільярда доларів, і близько 90% фінтех-компаній визнають складність виконання належних вимог.

Як Росія адаптувалася до санкцій?

Західні бренди зникли з торгових центрів Росії, але заміни з’явилися вже за кілька місяців. Російські технологічні компанії швидко скопіювали додатки для фастфуду, таксі та логістики e-commerce. Імпортозаміщення масштабувалося швидкими темпами.

Усередині країни російські платіжні системи та держбанки з цифровими сервісами заповнили порожнечу після виходу Visa та Mastercard. Споживачі адаптувалися, продовжуючи оплачувати покупки картками чи мобільними гаманцями з новими логотипами.

Санкції можуть обмежити варіанти, але рідко зупиняють їх повністю,

– йдеться у матеріалі.

Для лідерів цифрових фінансів це підкреслює важливість сценарного планування. Якщо регулятори розширять режими санкцій на нові сфери, то компаніям доведеться мати стратегії для швидкої адаптації та перебудови процесів відповідності.

Зверніть увагу! Санкції залишаються критичним важелем впливу США. Але їхня ефективність тепер залежить менше від односторонніх рішень Вашингтона і більше від глобальної коаліції.

Країни, не готові приєднатися, створюють "запобіжні клапани", що знижують вплив: двостороння торгівля між Китаєм і Росією у 2024 році сягнула рекордних 234 мільярдів доларів.

Приклад Росії чітко показує: санкції нікуди не зникнуть. Вони перетворюються на постійну рису глобального фінансового ландшафту,

– наголосили у тексті.

У міру того як санкції змінюють глобальну торгівлю, фінтех опиняється на передовій. Переможцями стануть ті, хто будуватиме не лише для швидкості й масштабу, а й для стійкості та адаптивності.

Зауважте! У змаганні між геополітикою та інноваціями питання вже не в тому, чи працюють санкції, а в тому, як саме фінтех змінює поле бою.

Що відомо про санкції проти Росії?