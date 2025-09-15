Трамп підкреслив, що подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи та чи припинить купувати російські енергоносії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його розмову з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Дивіться також "Трамп може зруйнувати все": експерт про загрозу світовій безпеці через недолугу політику США

Що сказав Трамп щодо санкцій?

Відповідаючи на питання про можливе запровадження санкцій проти Росії з боку НАТО, президент США заявив, що Альянс та Європа "не виконують свою роботу". Його основною претензією є те, що європейські країни продовжують купувати енергоносії у Росії.

Послухайте, Європа – вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну,

– пояснив Трамп.

Трамп висловився щодо санкцій проти Росії: відео Forbes Breaking News

Він додав, що санкції, які запроваджує Європа, є "недостатньо жорсткими". А також зазначив, що готовий запроваджувати санкції, але європейські країни повинні посилити свої обмеження відповідно до дій з боку Сполучених Штатів.

Уточнюючи свою позицію, Трамп підтвердив, що очікує на синхронні або випереджувальні дії від європейських партнерів. Він зауважив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів і додав, що йому байдуже, "чи то природний газ, чи сигарети".

На нагадування журналістів про обіцянку запровадити "серйозні санкції" проти Росії Трамп заявив, що коли вони будуть введені, то виявляться "дуже, дуже сильними".

Санкції проти Росії: коротко про головне