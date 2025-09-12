Про це інформує 24 Канал з посиланням на сайт Ради Євросоюзу.

Що відомо про продовження санкції?

Санкції стосуються понад 2 500 фізичних та юридичних осіб.

Обмежувальні заходи включають заборону на в'їзд до ЄС або транзит через його територію та заморожування активів. Також передбачають заборону на надання коштів чи економічних ресурсів особам і організаціям зі списку.

Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій,

– йдеться в повідомленні.

Обмеження застосовуються у відповідь на "невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".

Під час перегляду санкційного режиму ЄС вирішив виключити зі списку одну особу та не поновлювати обмеження щодо іншої у зв'язку зі смертю. Проте у Раді не уточнили, кого саме це стосується.