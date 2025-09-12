Коли очікувати 19 пакет санкцій проти Росії?

Про це повідомив топдипломат Європейського союзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Згідно зі слів джерела видання, 12 вересня під час засідання Єврокомісія коротко поінформувала послів країн-членів Євросоюзу про роботу з підготовки нового пакета санкцій. Зокрема до уваги взяли консультації, що відбулися на початку цього тижня.

На основі відеоконференції міністрів фінансів G7, яка відбудеться пізніше сьогодні, очікується фінальне доопрацювання пропозиції з метою представлення її на початку наступного тижня,

– розповів дипломат.

Зверніть увагу! У такому разі, ймовірно, що посли Європейського Союзу розглянуть це питання в середу, тобто 17 вересня.

Що відомо про новий пакет санкцій?

Наразі Європейський Союз розглядає можливість запровадити нові обмеження проти приблизно пів десятка російських банків та енергетичних компаній. Також санкції можуть охопити російські платіжні та кредитні карткові системи, криптобіржі, подальші обмеження на торгівлю нафтою.

Крім того, Євросоюз сподівається узгодити деякі з нових заходів зі Сполученими Штатами. Зокрема міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США та Європа обговорюють нові санкції й вторинні тарифи проти Росії.

Ба більше, ЄС може посилити санкції проти великих російських нафтових компаній, скасувавши деякі нинішні винятки. До того ж між країнами Європи обговорюються заборони на експорт додаткових товарів і хімікатів, які використовує російська військова промисловість, та торговельні обмеження для іноземних компаній.

Важливо! Запропонований пакет санкцій може ще зазнати змін під час обговорення.

Що ще слід знати про санкції?