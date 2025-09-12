За яких умов Фіцо підтримає новий пакет санкцій проти Кремля?

Йдеться зокрема про врегулювання цін на електроенергію, а також пом'якшення кліматичних норм ЄС заради задоволення потреб автовиробників та важкої промисловості, передає 24 Канал з посиланням на спільну із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Зокрема Фіцо заявив своїм колегам, що буде блокувати будь-які нові економічні обмеження, доки не отримає "більш реалістичних" пропозицій із Брюсселя щодо кліматичних цілей.

Скільки ще санкційних пакетів ми маємо ухвалити, щоб Росія змінила підхід до війни? Якщо 18 пакетів не спрацювали, 19-й не спрацює також,

– сказав Роберт Фіцо.

Він додав, що прагне гармонізувати жорсткі кліматичні цілі з потребами виробляти автомобілі не тільки у Словаччині, а й по всій Європі, а також із потребами важкої промисловості. Згідно зі слів словацького політика, жорсткі європейські кліматичні цілі не відповідають умовам реальності.

По-друге, я не підтримаю жодних нових санкційних пакетів, допоки Єврокомісія не висуне реальних пропозицій щодо цін на електроенергію в Європі,

– зазначив Роберт Фіцо.

Він визнав, що попередній, тобто 18-й пакет санкцій, який набув чинності у липні поточного року, також використав для просування власних вимог. Минулого разу Словаччина отримала певні гарантії щодо поставок газу.

Я сподіваюсь, що всі обіцянки будуть виконані,

– заявив Фіцо.

Зауважте! Словацький прем'єр вчергове сказав, що план RePower Europe – поступова відмова ЄС від викопного палива із Росії – є "величезною помилкою".

Що ще відомо про нові санкції проти Кремля?