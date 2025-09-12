Речь идет в частности об урегулировании цен на электроэнергию, а также смягчении климатических норм ЕС ради удовлетворения потребностей автопроизводителей и тяжелой промышленности.
1 мин
Словакия может поддержать новый пакет санкций против России: Фицо назвал условия
Основные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может поддержать новый пакет санкций против России.
- Словакия требует урегулирования цен на электроэнергию и смягчения климатических норм ЕС для поддержки автопроизводителей и тяжелой промышленности.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может поддержать новый пакет санкций против России. Однако при определенных условиях.
Речь идет в частности об урегулировании цен на электроэнергию, а также смягчении климатических норм ЕС ради удовлетворения потребностей автопроизводителей и тяжелой промышленности.