Инфляция и процентные ставки сейчас более 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Стубба с Владимиром Зеленским.

Россия движется к рецессии. Это означает, что военная экономика забуксовала,

– сказал Александр Стубб.