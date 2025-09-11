Инфляция и процентные ставки сейчас более 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Стубба с Владимиром Зеленским.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что санкции против России являются эффективными. В частности он добавил, что российская экономика находится в очень плохом состоянии.
Инфляция и процентные ставки сейчас более 20%, пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Стубба с Владимиром Зеленским.
Россия движется к рецессии. Это означает, что военная экономика забуксовала,
– сказал Александр Стубб.