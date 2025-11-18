Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, выразив мнение, что контакты в закрытом режиме по определенным вопросам (в частности обмен пленными) сегодня все же происходят.

США держат паузу: чего они ожидают?

Пауза в переговорном процессе по мирному урегулированию войны между Украиной и Россией, по мнению политолога, может затянуться во времени. Однако он не исключает, что в конце ноября или в начале декабря могут быть попытки реанимировать его с тактическими намерениями со стороны России.

США выступают движущей силой переговорного процесса. Они формально не участвуют в переговорах в Стамбуле, но в целом контекстно влияют на них.

"Украина не собирается играть в российские игры, когда Россия говорит о рабочих группах, пытается дискутировать о ее субъектности вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы о завершении войны. Если такое поведение будет продолжаться, я не вижу перспектив в переговорах в Стамбуле", – озвучил Фесенко.

Сегодня Турция заинтересована в проведении очередного раунда переговоров и попытается восстановить диалог между Украиной и Россией. Политолог объяснил, что сейчас американцы держат паузу, потому что требуют от Кремля начать реально говорить о завершении войны. В противном случае разговоров не будет, как и встречи Трампа с Путиным, которая планировалась в Венгрии.

К сведению! Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан убежден, что переговоры между Украиной и Россией являются неизбежными. Он выразил уверенность в том, что они возобновятся и отметил, что сейчас война находится в худшей фазе, потому что с обеих сторон разрушается энергетическая инфраструктура.

Какую тактику выбрала Россия?

Российская сторона хотела встречи в Будапеште, которую США отменили, а потом она изменила тактику. Россияне сделали ставку на военные действия: активно штурмуют Покровск, пытаются усиливать наступательные действия на Запорожском направлении.

Они хотят усилить свои военные позиции, продемонстрировать, что они наступают и использовать это как козырь на переговорах, а потом выйти на новый раунд переговоров с силовых позиций,

– считает политолог.

По словам Фесенко, Россия хочет показать Трампу, что она якобы может выиграть эту войну и имеет успехи на поле боя. Из-за этого переговоры откладываются. Пока российская армия не достигнет определенных результатов на фронте, по мнению политолога, Путин не возобновит диалог.

Глава Кремля, опираясь на эту силовую тактику, может начать требовать односторонних уступок со стороны Украины. Наше государство, как отметил политолог, на это не согласится, в частности отдать стране-агрессору Донетчину для нее неприемлемо. Фесенко разделяет мнение президента Финляндии Стубба, который озвучил, что он не видит сегодня перспектив в возобновлении переговоров до весны 2026 года.

Единственное, что возможно – тактические коварные игры в путинском стиле для того, чтобы привлечь внимание Трампа, показать, что Путин якобы хочет завершения войны. Главное, чтобы Трамп не сорвался снова с крючка. Россияне могут что-то такое псевдомирное предложить,

– прогнозирует Фесенко.

Политолог предполагает, что может быть что-то по типу весеннего так называемого пасхального перемирия или временного прекращения огня на 9 мая. Фесенко не исключает, что скоро россияне могут объявить о рождественском перемирии.

