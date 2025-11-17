В значительной степени на это может повлиять Дональд Трамп. Он может готовить новые решения по России, которые заставят Кремль уступить жесткую позицию. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие козыри против Москвы еще имеет президент США, и как ему может помешать Путин.

Когда переговоры могут выйти из паузы?

Политолог Владимир Фесенко отметил, что переговоры действительно сейчас на паузе. Однако это и не означает, что вообще ничего не происходит. Вероятно, определенные закрытые каналы по техническим вопросам продолжаются. В частности, диалог может касаться обмена пленными.

Пауза в мирных переговорах может затянуться. Хотя, не исключаю, что в конце ноября или в декабре Россия может попытаться восстановить процесс с тактическими намерениями. Россияне играют в коварные игры, говорят о рабочих группах, дискутируют о нашей субъектности, вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы окончания войны,

– отметил Фесенко.

Если так будет продолжаться и в дальнейшем, перспективы переговоров в Стамбуле, где ранее проходили встречи, довольно туманны. Однако Турция сейчас заинтересована в восстановлении мирного процесса. В частности, об этом высказался министр иностранных дел страны Хакан Фидан, отметив, что переговоры неизбежны и состояться они могут именно в Турции.

"Американцы же держат паузу, потому что требуют от России реальных шагов. Или Москва идет на реальные переговоры, и тогда может даже состояться встреча Трампа и Путина, или же переговоров не будет вообще. Россияне, хоть хотели встречи лидеров, но потом, думаю, они изменили тактику, сделав ставку на военные действия", – отметил политолог.

Российская армия активизировалась сразу на нескольких направлениях фронта. Путин хочет новостей побед, чтобы впоследствии использовать их как козырь на переговорах. Итак, выйти на новый раунд переговоров с силовой позиции – новая тактика России, добавил политолог. Это и затягивает мирный процесс, ведь пока россияне не достигнут ощутимых успехов на поле боя, Путин вряд ли возобновит переговоры.

"Опасность еще и в том, что Путин, опираясь на эту тактику, будет требовать уступки со стороны Украины. Мы, конечно, не будем соглашаться. Сдать что-то без боя будет означать, что Россия еще упорнее будет двигаться дальше. Это не гарантирует окончания войны, это – тупик", – подчеркнул Фесенко.

В этом контексте стоит вспомнить президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что начало новой фазы переговоров и прекращения огня вряд ли возможно до конца этого года. Фесенко также разделяет это мнение, отметив, что мирный процесс может возобновиться ближе к весне 2026 года.

Как Трамп может лишить Путина главного козыря на войне?

Несмотря на довольно шаткую ситуацию, войну реально закончить, более того – Украина может в ней победить, говорит политолог Олег Лесной. Однако для этого Киеву нужна решительная поддержка западных партнеров и прежде всего – Дональда Трампа.

Трамп имеет рычаг, который может эту войну довести до справедливого финала. Речь идет о предоставлении Украине всего необходимого оружия, которое бы существенно повлияло на главный козырь Путина – его действия на поле боя. Сейчас там очень сложно, как никогда. Но Трамп не предоставляет нам оружие, а продает Европе. Это также неплохо,

– отметил Лесной.

В то же время определенный перелом мог бы наступить лишь тогда, когда Украина получала бы большее количество вооружения от США и других союзников. Впрочем, существенно большей военной поддержки сейчас Киеву не предоставляют. Это соответственно и влияет на ситуацию, которая сегодня происходит на фронте.

"Главный аспект, который существенно может повлиять на ход войны, – это поле боя. При желании Трамп в этом мог бы помочь. Но он считает, что все можно решить через переговоры, да и то – в перспективе. Если Трамп не усилит нас тем или иным способом, война будет продолжаться", – подчеркнул политолог.

Владимир Путин нацелен на продолжение войны. В том числе и потому, что это непосредственно защищает его политическую карьеру. Ведь пока война продолжается, у России нет вопросов к главе Кремля. Если же война закончится проигрышем, у Путина возникнут серьезные проблемы – и с политическим, и с физическим будущим.

Трамп готовит новые решения против России

Стоит также заметить, что Дональд Трамп сообщил о подготовке нового законопроекта, который предусматривает введение "очень строгих санкций". По мнению политолога, исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко, вероятность их введения сейчас возрастает.

Все потому, что ранее Трамп поставил Путину четкий ультиматум: нужно завершать боевые действия по линии разграничения, потому что любой другой сценарий не является приемлемым.

Именно поэтому на глубокую паузу стамбульские переговоры, и я убежден, что эту позицию согласовали как с Вашингтоном, так и с Брюсселем, чтобы россияне не могли использовать эту площадку как элемент затягивания. Трампу нужен конкретный политический результат. Если Путин не способен этого дать, Трамп наложит новые санкции,

– объяснил Буряченко.

Политолог предположил, что ограничения могут касаться нефтедобывающей и экспортной отраслей. Ведь эти сферы очень зависят от поставок определенных компонентов, рынков сбыта и вторичных санкций. И хотя Кремль уже нашел варианты, как можно обходить определенные ограничения со стороны стран ЕС и США, однако на кое-что они таки повлиять не могут.

"В Москве нет ответов, как бороться с вторичными санкциями. Это будет критично, потому что внутренними манипуляциями внутри самой России эту проблему не решишь. Компании из Индии или Китая, которые массово скупают сырьевые продукты России, будут остерегаться синхронизированного давления со стороны США и ЕС. Для них это будет означать потерю прибыли", – подчеркнул политолог.

Справка. Вторичные санкции – это ограничения, которые накладывают на страны, компании или физических лиц, которые работают с теми, кто уже попал под основные международные санкции. То есть санкции будут касаться стран, продолжающих экономические отношения с подсанкционной Россией.

Интересно, что политика Трампа в этом смысле уже работает как определенный фактор сдерживания. Еще до того, как начали действовать предыдущие санкции против "Лукойла" и "Роснефти", поставки России к основным контрагентам уменьшилось. Все из-за того, что Индия и Китай не до конца понимали, какие последствия будут для их компаний, если они подпадут под ограничения.

Итак, новые решения Дональда Трампа могут в значительной степени повлиять на позицию России через экономическое давление.

