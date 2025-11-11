Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

С какими заявлениями снова выступили в России?

Кремль продолжает провозглашать свои максималистские требования и нежелание участвовать в переговорах, которые, по словам аналитиков, "приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины".

Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что Россия завершит войну только после достижения "целей, которые она поставила перед собой изначально".

Как напоминают в ISW, кремлевские чиновники регулярно подчеркивают стремление избавиться от якобы "коренных причин" конфликта. В России их определяют как расширение НАТО на восток и дискриминацию русскоязычного населения Украины.

Аналитики добавляют, что первоначальные цели Кремля включают устранение действующего украинского правительства, установление пророссийского марионеточного режима, обязательства Украины не вступать в НАТО и отмену политики открытых дверей Альянса.

