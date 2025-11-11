Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
С какими заявлениями снова выступили в России?
Кремль продолжает провозглашать свои максималистские требования и нежелание участвовать в переговорах, которые, по словам аналитиков, "приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины".
Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что Россия завершит войну только после достижения "целей, которые она поставила перед собой изначально".
Как напоминают в ISW, кремлевские чиновники регулярно подчеркивают стремление избавиться от якобы "коренных причин" конфликта. В России их определяют как расширение НАТО на восток и дискриминацию русскоязычного населения Украины.
Аналитики добавляют, что первоначальные цели Кремля включают устранение действующего украинского правительства, установление пророссийского марионеточного режима, обязательства Украины не вступать в НАТО и отмену политики открытых дверей Альянса.
Последние заявления мирные переговоры
Дональд Трамп может склонить Россию к реальным мирным переговорам с Россией о прекращении огня. Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что это может произойти до Рождества или в конце зимы – в начале весны 2026 года.
Сергей Лавров ранее заявлял, что США якобы обещали повлиять на Владимира Зеленского, чтобы он "не препятствовал достижению мира".