Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.
Что Песков говорит о перемирии?
Представитель Кремля считает, что в Украине будет расти количество сторонников мира на условиях России несмотря на запуганность общества.
По словам Пескова, Россия хотела бы как можно скорее завершить войну в Украине, но важно достичь изначально поставленных задач. Каких именно задач – пропагандист не уточнил.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва якобы продолжает оставаться открытой для "политико-дипломатического пути урегулирования в Украине". По его мнению, этот вариант является лучшим; Пропагандист говорит, что ситуация на фронтах динамичная и свидетельствует, мол, о "неизбежном ухудшении с каждым днем позиций киевского режима".
Что известно о пропагандистском форуме в Москве?
Напомним, что 29 октября форум "Диалог о фейках 3.0" в Москве стал пропагандистским событием с антизападными заявлениями и выступлением Марии Захаровой.
Журналист Роман Цимбалюк отметил, что ни один из 150 западных журналистов, которые получили приглашение от России посетить якобы окруженные Купянск и Покровск, не откликнулись на это интересное предложение.
Главным экспертом этого пропагандистского карнавала стала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. А слоган форума "Мы против фейков", по словам журналиста, из ее уст звучит примерно так же убедительно, как "Росгвардия за свободу слова" или "Минобороны за мир во всем мире".