Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

Что Песков говорит о перемирии?

Представитель Кремля считает, что в Украине будет расти количество сторонников мира на условиях России несмотря на запуганность общества.

По словам Пескова, Россия хотела бы как можно скорее завершить войну в Украине, но важно достичь изначально поставленных задач. Каких именно задач – пропагандист не уточнил.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва якобы продолжает оставаться открытой для "политико-дипломатического пути урегулирования в Украине". По его мнению, этот вариант является лучшим; Пропагандист говорит, что ситуация на фронтах динамичная и свидетельствует, мол, о "неизбежном ухудшении с каждым днем позиций киевского режима".

Что известно о пропагандистском форуме в Москве?