Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське інформаційне агентство ТАСС.

Що Пєсков каже про перемир'я?

Речник Кремля вважає, що в Україні зростатиме кількість прихильників миру на умовах Росії попри заляканість суспільства.

За словами Пєскова, Росія хотіла б якомога швидше завершити війну в Україні, але важливо досягти спочатку поставлених завдань. Яких саме завдань – пропагандист не уточнив.

Дмитро Пєсков наголосив, що Москва нібито продовжує залишатися відкритою для "політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні". На його думку, цей варіант є кращим; Пропагандист каже, що ситуація на фронтах динамічна і свідчить, мовляв, про "неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму".

Що відомо про пропагандистський форум у Москві?

  • Нагадаємо, що 29 жовтня форум "Діалог про фейки 3.0" у Москві став пропагандистською подією з антизахідними заявами та виступом Марії Захарової.

  • Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що жоден зі 150 західних журналістів, які отримали запрошення від Росії відвідати нібито оточені Куп'янськ та Покровськ, не відгукнулися на цю цікаву пропозицію.

  • Головним експертом цього пропагандистського карнавалу стала речниця МЗС Росії Марія Захарова. А слоган форуму "Ми проти фейків", за словами журналіста, з її вуст звучить приблизно так само переконливо, як "Росгвардія за свободу слова" чи "Міноборони за мир в усьому світі".