Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське інформаційне агентство ТАСС.
Що Пєсков каже про перемир'я?
Речник Кремля вважає, що в Україні зростатиме кількість прихильників миру на умовах Росії попри заляканість суспільства.
За словами Пєскова, Росія хотіла б якомога швидше завершити війну в Україні, але важливо досягти спочатку поставлених завдань. Яких саме завдань – пропагандист не уточнив.
Дмитро Пєсков наголосив, що Москва нібито продовжує залишатися відкритою для "політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні". На його думку, цей варіант є кращим; Пропагандист каже, що ситуація на фронтах динамічна і свідчить, мовляв, про "неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму".
Що відомо про пропагандистський форум у Москві?
Нагадаємо, що 29 жовтня форум "Діалог про фейки 3.0" у Москві став пропагандистською подією з антизахідними заявами та виступом Марії Захарової.
Журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що жоден зі 150 західних журналістів, які отримали запрошення від Росії відвідати нібито оточені Куп'янськ та Покровськ, не відгукнулися на цю цікаву пропозицію.
Головним експертом цього пропагандистського карнавалу стала речниця МЗС Росії Марія Захарова. А слоган форуму "Ми проти фейків", за словами журналіста, з її вуст звучить приблизно так само переконливо, як "Росгвардія за свободу слова" чи "Міноборони за мир в усьому світі".