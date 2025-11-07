Об этом пишет 24 Канал.

Что происходило на форуме "Диалог о фейках 3.0" в Москве?

Журналист Роман Цимбалюк в своем телеграмм-канале отметил, что ни один из 150 западных журналистов, которые получили приглашение от России посетить якобы окруженные Купянск и Покровск, не откликнулись на это интересное предложение.

Более того, на Донбасс отказались ехать даже штатные агенты Кремля – участники московского форума "Диалог о фейках 3.", которые позиционировались, как "борцы с дезинформацией".

Форум "Диалог о фейках 3.0" – это отдельный шедевр. Москва рапортовала о 2 000 участников из 80 стран, но если вычесть вымышленные организации и статистов ради кофе-брейка – там остались только организаторы,

– отмечает Цимбалюк.

По его мнению, смешным выглядит даже тот факт, что Москва, которая десятилетиями экспортирует ложь, показательно "провозглашает борьбу с фейками".

"Это если бы производитель водки открыл бы центр реабилитации алкоголиков – и сразу бы предложил рюмку "для профилактики"", – иронизирует журналист.

Роман Цимбалюк также отмечает, что главным экспертом этого пропагандистского карнавала стала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. А слоган форума "Мы против фейков", по словам журналиста, из ее уст звучит примерно так же убедительно, как "Росгвардия за свободу слова" или "Минобороны за мир во всем мире".

Сама Захарова весь форум провела в экстазе, "захватывающее зрелище!".

Что Москва пыталась продвинуть на этом форуме?

На самом же деле этот форум был кремлевской постановкой: под видом борьбы с дезинформацией Москва продвигала нарративы об "агентах ЦРУ" и "биолабораториях НАТО".

Спонсорами форума выступили пропагандистское агентство ТАСС, МИД России и их Global Fact-Checking Network.

На мероприятие приехали "политические аналитики, представители СМИ и бизнес-сообщества Нигерии, Уругвая и Таиланда". Непонятные лица, которых представили как фактчекеров, очевидно, согласились принять участие в форуме за символическое вознаграждение.

Впоследствии организаторы заявили, что их мероприятие "атаковал Запад": якобы ФСБ получали угрозы и сообщения о минировании. Эти инциденты могли быть инсценированными самими организаторами, чтобы создать иллюзию "внешнего давления".

Несмотря на это, внимание к мероприятию только возросло – количество упоминаний о нем увеличилось с 2 000 до 4 000. Впоследствии ФСБ направило претензии, ссылаясь на "нарушение безопасности" и "протесты", которых на самом деле не было.

Тимофей Ви утверждал, что нарушений на форуме "Диалог о фейках 3.0" прошел "без инцидентов": смотрите документ

Представитель организаторов Тимофей Ви заявил, что форум состоялся согласно законодательству РФ, без инцидентов и с полным соблюдением безопасности. Иронично, что именно Тимофей Ви – "главный специалист по фейкам" – сам стал жертвой дезинформации, не отличив настоящее письмо ФСБ от поддельного. Этот инцидент показал, что даже те, кто позиционирует себя как борцы с фейками, в России не застрахованы от собственных информационных манипуляций.

