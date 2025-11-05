Кроме этого, страна-агрессор хочет деморализовать украинское общество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что говорят в ЦПД о российских фейках о Покровске?

По данным ЦПД, ролики в TikTok созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Большинство этих видео содержат подписи на разных иностранных языках. Аккаунты, которые их распространяют, имеют признаки координированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных пользователей.

Цель подобных роликов – сформировать впечатление среди иностранцев, что Украина якобы проигрывает, а западная военная помощь "не имеет смысла". Зато внутри Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофы на фронте.

В ЦПД отмечают, что российские войска продолжают попытки захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город. Однако Силы обороны сдерживают врага, а распространение дезинформации о "массовой сдаче в плен украинских военных" является частью информационной войны против Украины и Запада, которую ведет Россия.

Ситуация в Покровске: коротко о главном