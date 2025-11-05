Окрім цього, країна-агресорка хоче деморалізувати українське суспільство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Що кажуть у ЦПД про російські фейки щодо Покровська?
За даними ЦПД, ролики у TikTok створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Більшість цих відео містять підписи різними іноземними мовами. Акаунти, які їх поширюють, мають ознаки координованої мережі, створеної для просування кремлівських наративів серед іноземних користувачів.
Мета подібних роликів – сформувати враження серед іноземців, що Україна нібито програє, а західна військова допомога "не має сенсу". Натомість всередині України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав’язати відчуття катастрофи на фронті.
У ЦПД зазначають, що російські війська продовжують спроби захопити Покровськ, тривають запеклі бої за місто. Проте Сили оборони стримують ворога, а поширення дезінформації про "масову здачу в полон українських військових" є частиною інформаційної війни проти України та Заходу, яку веде Росія.
Ситуація у Покровську: коротко про головне
Російська армія прагне захопити Покровськ. Його захоплення може відкрити шлях до наступу на ще два міста – Краматорськ та Слов'янськ.
Наразі у Покровську тривають запеклі бої. Ситуація у місті дедалі загострюється. Туди зайшла велика кількість російських ДРГ, які важко виявити й знищити. Вони просочуються в українські порядки й логістику, створюючи там хаос. Командування намагається стабілізувати ситуацію, однак це важко зробити.
В інтерв'ю 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що в тил українських військ у Покровську російські окупанти заходили у цивільному одязі. Згодом накопичувалися у місті під виглядом мирного населення, а потім починали бойові дії.
Він попередив, що ворог може знову вдатися до такого методу, запустити спочатку своїх солдатів під виглядом цивільних, а коли по них почнуть стріляти, то зафільмувати це і подати, як те, що СОУ начебто б'ють по мирних людях.