Йдеться про Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

Чому росіяни прагнуть захопити Покровськ?

За даними видання, остаточною метою окупантів є захоплення усього Донбасу. Наразі Україна контролює близько 10% регіону, що приблизно становить 5000 квадратних кілометрів.

Окупація Покровська та сусіднього міста Костянтинівка відкрило б для росіян плацдарм для наступу на останні великі міста Донеччини, які лишились під контролем України – Краматорськ та Слов'янськ. Це стало б для Кремля найбільшим досягненням з моменту захоплення Авдіївки у 2024 році.

Роб Лі, старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики, та інші аналітики зазначають, що "захоплення Покровська принесе Росії важливу перемогу, особливо якщо вона зможе зробити це до кінця року".

Яка ситуація в Покровську: коротко про головне