Речь идет о Краматорске и Славянске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Почему россияне стремятся захватить Покровск?

По данным издания, окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса. Сейчас Украина контролирует около 10% региона, что примерно составляет 5000 квадратных километров.

Оккупация Покровска и соседнего города Константиновка открыло бы для россиян плацдарм для наступления на последние крупные города Донецкой области, которые остались под контролем Украины – Краматорск и Славянск. Это стало бы для Кремля самым большим достижением с момента захвата Авдеевки в 2024 году.

Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики, и другие аналитики отмечают, что "захват Покровска принесет России важную победу, особенно если она сможет сделать это до конца года".

Какая ситуация в Покровске: коротко о главном