Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Насколько россияне продвинулись в Покровске?
На 11 часов 4 ноября известно, что враг имеет 4 продвижения в Покровске.
Масштабы продвижения россиян в Покровске: смотрите карту Deep State
Важно, что есть и продвижение вблизи села Казацкое Покровского района, которое расположено возле Мирнограда. До сентября 2024-го село называлось Московское, под этим названием и осталось на карте Deep State.
Движение россиян в сторону Мирнограда: смотрите карту Deep State
Кроме этого, враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки возле Купянска на Харьковщине и Карповки на Боровском направлении (это также Харьковская область).
Россияне прут на Харьковщине: движение на карте Deep State
Какова ситуация в Покровске на данный момент?
В ГУР официально подтвердили высадку десанта. К тому же там показали уникальные кадры операции.
Разведывательная группа высадилась без парашютов прямо в районе активных боевых действий. Осинтеры из "Киберборошна" считают, что все действия происходят на территории завода "Электродвигатель" в северо-западной части Покровска.
"После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения", – написали разведчики.
И выложили фото Кирилла Буданова, который руководит операцией.
Всех деталей в ведомстве, конечно, не раскрыли. И сообщили, что десантниками были бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР. Они действуют "в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города". Привлечены и другие спецподразделения ГУР МО Украины.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что задача спецназовцев – обеспечить "горловину", чтобы избежать оперативного окружения. Россияне закрепились на юге и юго-западных окраинах, а Силы обороны стабильно удерживают восточную часть Покровска.
На 8 утра в Генштабе написали, что на Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора.